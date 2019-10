PRONTO HABRÁ NUEVO DISCO DE THE XX

La agrupación británica The XX ha renovado su contrato con Universal Pictures Music Publishing Group, de acuerdo a un comunicado revelado por la disquera esta semana, lo que nos da señales de que el nuevo material de la banda llegará pronto.

Hace unos meses se revelaba una entrevista para la BBC Radio 6 Music en la que el vocalista y guitarrista de la agrupación, Oliver Sim, declaró que se había reunido en momentos distintos con Roma Madley Croft y Jamie xx y habían intercambiado ideas acerca de cómo sonará el nuevo material discográfico.

En la entrevista reveló que no saben qué dirección le darán al disco, sin embargo, no buscan regresar a sus raíces, aunque todavía no definen el nuevo sonido, mientras tanto cada uno está trabajando en sus proyectos solistas.

Este año el trío británico cumplió 10 años de haber lanzado su primer LP titulado XX que fue ganador del Mercury Prize, luego de eso han realizado dos álbumes más incluyendo I See You que consiguió el segundo puesto en la lista Billboard 200; todos los discos han sido producidos por la misma compañía.

El vicepresidente de Universal, Mark Gale afirmó en un comunicado que ha sido un privilegio verlos evolucionar a lo largo de los años.

The XX se ha presentado en diversos de los festivales más importantes de la escena musical como Coachella, Glastonbury, Bonnaroo, Lollapalooza, entre otros.

La última presentación que dieron fue en julio del 2018 en Nueva York, aunque no han aparecido como agrupación desde entonces, constantemente se encuentran realizando otros proyectos y renovándose.

Con esta noticia habrá que esperar el anuncio del nuevo material, que cada vez parece más cercano.

