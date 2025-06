Oasis 2025: así puedes participar en el documental oficial de la gira de reunión

El reconocido estudio cinematográfico Magna Studios recientemente abrió una convocatoria especial para los fans de Oasis de todo el mundo. Se trata de un proyecto que busca recopilar historias personales relacionadas con las canciones más emblemáticas de la banda británica. Esto, como parte del próximo documental «Live 25», el cual estará dedicado a explorar el impacto cultural de la música de Oasis, coincidiendo con su esperada gira de reunión tras 16 años de separación. La película es desarrollada por el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, y contará con la dirección de Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por su trabajo en el documental Shut Up and Play the Hits sobre LCD Soundsystem. Este proyecto cinematográfico se suma a un portafolio que incluye títulos como Beastie Boys Story y 20,000 Days on Earth de Magna Studio.

“Les pedimos a personas de todo el mundo que nos cuenten si hay alguna canción de Oasis que tenga un significado profundo para ustedes: una pieza que capture una historia de amor, pérdida, desamor o un momento de cambio personal. Cualquiera que sea la canción, cualquiera que sea la historia, queremos escucharla”, se lee en el comunicado publicado por el famoso estudio. Por lo tanto, todos aquellos fans que deseen participar pueden enviar sus experiencias relacionadas con clásicos temas como «Live Forever», «Wonderwall» o «Don’t Look Back in Anger». Se llevará a cabo una selección pero según el estudio, todos tendrán la posibilidad de que sus recuerdos sean incluidos en el documental.

La tan esperada reunión de Oasis en 2025

La gira de reunión de Oasis, titulada también Live 25, iniciará con dos fechas en Cardiff el próximo 4 y 5 de julio de 2025. Estos shows marcan el tan esperado regreso de la banda a los escenarios tras más de una década de separación. Además de Reino Unido, el tour los llevará por diversos países como Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Australia y Sudamérica, con visitas confirmadas en Argentina, Chile y Brasil. Por si la reunion de los hermanos Gallagher no fuera suficiente, en estos conciertos, Oasis compartirá escenario con invitados especiales como Richard Ashcroft y la banda Cast. En México, por cierto podremos ver a Cage the Elephant.

Así es como puedes participar en el documental de Oasis

Si deseas enviar tu historia sobre cómo marcó tu vida la música de Oasis solo debes ingresar a la página de oasis-film.com en este link. A continuación da click en el botón con la leyenda: “Comparte tu historia”. Enseguida te enviará a un formulario con dos recuadros que deberás llenar, no olvides leer con atención las instrucciones.

“Este es un espacio completamente seguro. Todo lo que escribas solamente lo leerá el equipo de producción de la película (…) Dinos la canción de Oasis y la historia que acompaña esta canción. Feliz, triste o divertida, queremos saber cómo la canción o las canciones han tocado tu vida…” se lee.