OASIS CELEBRARÁ 25 AÑOS DEL “DEFINITELY MAYBE” CON DOS VINILOS

La agrupación Oasis se encuentra celebrando el 25 aniversario de Definitely maybe y lo harán con la reedición del mismo en dos vinilos que serán edición limitada.

El relanzamiento de Definitely Maybe contará con una versión llena de imágenes y otra en color plateado, mismos que estarán disponibles a partir del 30 de agosto.

Esta edición es producida por Big Brother Recordings, tendrá varios lados B como extras. Los seguidores de la agrupación británica pueden ir encargando su vinil en el sitio oficial de Oasis.

En uno de los vinilos encontraremos el sencillo «Sad song», este tema no se encuentra en el disco original, Oasis decidió incluirlo por su aniversario.

Su álbum debut fue producido por Mark Coyle, Owen Morris y Dave Batchelor, bajo el sello discográfico de Creation Records. Este disco reunía las bases del rock and roll británico característico en bandas como Rolling Stones y los Beatles.

Definitely Maybe de Oasis alcanzó el primer lugar de álbumes en las listas del Reino Unido, vendió alrededor de 1.700.000 copias en Estados Unidos.

Todas las canciones de Definitely Maybe están escritas y compuestas por Noel Gallagher, algunos de los éxitos de ese álbum son «Live forever», «Supersonic», «Cigarretes & alcohol» y «Slide away».

Con su álbum debut vendieron alrededor de 15 millones de copias por todo el mundo, algo que tuvo un gran significado en Oasis. El tema «Supersonic» fue el título de la película de la banda que se estrenó en 2016.

TE PUEDE INTERESAR

YA HAY CASTING DE CREATION STORIES LA NUEVA PELÍCULA DE DANNY BOYLE DIRECTOR DE TRAINSPOTTING

LIAM GALLAGHER INVITÓ A SU HIJO GENE A PARTICIPAR EN SU NUEVO DISCO

PREPÁRATE PARA RECIBIR MACABRO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HORROR DE LA CDMX

THE CURE TERMINÓ SU NUEVO ÁLBUM Y LO PRESENTARÁ DURANTE SU GIRA

A 20 AÑOS DEL INOLVIDABLE DISCO BE HERE NOW DE OASIS