«Oasis: Supersonic» en Cinemex. El documental llega a México en formato IMAX

El regreso del documental Oasis: Supersonic en Cinemex es solo una pieza del rompecabezas de un fenómeno mucho más grande: la gira de reencuentro de la banda. El anuncio de su tour Oasis Live ’25, en el 30º aniversario de su álbum debut Definitely Maybe, ha causado un revuelo global. Después de más de 15 años de separación y una tensa relación pública entre los hermanos Gallagher, este regreso a los escenarios es un acontecimiento que los fans de la música han esperado con anhelo, y ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo del rock en los últimos años.

La gira, que comenzó en julio, incluye múltiples fechas agotadas en estadios icónicos de Europa como el Wembley Stadium en Londres y Heaton Park en Manchester. El tour también hará paradas en Asia y Sudamérica, con fechas programadas en lugares como el Goyang Stadium en Corea del Sur y el Estadio Nacional de Chile. La escala masiva del tour subraya la demanda insaciable por ver a la banda reunida, y la promesa de escuchar clásicos como «Wonderwall«, «Don’t Look Back in Anger» y «Live Forever» en vivo ha sido suficiente para que los boletos se agoten en cuestión de minutos en casi todas las ciudades.

La visita de Oasis a México es un punto culminante de la gira, con dos fechas programadas para el 12 y 13 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros. Aunque no se han revelado las fechas de estreno ni las sedes que proyectaran Oasis: Supersonic en Cinemex, se cree que el documental llegará en el marco de su concierto en México, así que te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de Cinemex y Oasis para poder adquirir tus boletos antes que nadie.

Detalles imperdibles del documental Oasis: Supersonic

El documental Oasis: Supersonic, dirigido por Mat Whitecross, fue producido por Simon Halfon, Fiona Neilson, James Gay-Rees, Asif Kapadiar. Lanzado originalmente en 2016, este trabajo se sumerge de lleno en el meteórico ascenso de Oasis. La narrativa se centra en el periodo de 1994 a 1996, una época de efervescencia creativa que llevó a la banda desde sus humildes ensayos en Manchester hasta los legendarios conciertos de Knebworth Park, donde tocaron ante 250,000 personas en dos noches.

Es un testimonio invaluable de una era dorada de la música británica, llena de material inédito, entrevistas exclusivas y una visión cruda y honesta de la banda. La oportunidad de ver Oasis: Supersonic en Cinemex en formato IMAX en Cinemex es una forma perfecta de prepararse para el esperado reencuentro en vivo de la banda en la capital.