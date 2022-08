Ø{Exsis}, una experiencia inmersiva en el Centro Cultural de España en México

El Centro Cultural de España en México presenta una instalación inmersiva que estará complementada con una serie de activaciones durante el mes de agosto, que es el tiempo que se encontrará la instalación en la sala principal de exposiciones del recinto. El nombre de esta propuesta es Ø{Exsis}, y pertenece a desaxismundi y Z.vektor.

Ø{Exsis} al principio es un resquicio, una lenta pulsación que nos atrae ineluctablemente hacia un recodo y lo que parece ser alguna extensión de un fenómeno ahora amplificado. Un espacio tomando forma al ritmo de sutiles y continuas oscilaciones se abre ante nosotros. Verdadera antesala presagiando lo que sigue, aquí van materializándose flujos y ondas en un proceso que busca revelarnos figuras, patrones y conexiones más allá de lo visible.

Otro paso adelante y nos encontramos ahora sumergidos en un último espacio en el que las fronteras están en constante mutación. Entre armonías naturales, oleadas sinestésicas y vibraciones aleatorias complejas; los elementos parecen dialogar, chocar y entrar en resonancia.

Mediante diferentes dispositivos visuales y sonoros, resultados de la hibridación de varios aparatos, luces, láseres, proyección y sonido; Ø{Exsis} es una experimentación de desarrollo in-situ de las condiciones necesarias hacía la observación y el entendimiento del diálogo inexorable entre el vacío y la inmanencia de un equilibrio, aleatorio y frágil pero fundamental, llamado espacio.

Como punto culminante de la exhibición, desaxismundi y Z.vektor presentarán una pieza inmersiva audiovisual a gran escala que será intervenida en tres ocasiones por los artistas y unos invitados especiales para la activación de las mismas.

Ø{Exsis} estará en el Centro Cultural de España en México hasta el 28 de agosto de este 2022. Los horarios de visita para esta experiencia inmersiva son de martes a sábado de 12 a 21 horas, y los días domingos de 10 a 16 hrs. La entrada es gratuita.

¿Quién está detrás de Ø{Exsis}?

Anahy Cabrera (alias Z.vektor) es arquitecta y a través de la interdisciplina explora los fenómenos psíquicos derivados de experiencias sensoriales directas por el contacto con medios tecnologícos. Su proceso creativo radica en la interpretación de fenómenos y conceptos existentes a una representación metafórica utilizando medios tecnológicos como catalizadores de sensaciones. La adaptación de su estética la ha ido enfocando en definiciones tales como: austera, monolítica, amorfa y lacónica; tratando de materializar visiones del minimalismo, la simetría no refleja y las abstracciones.

desaxismundi es un artista multimedia y desarrollador creativo francés con sede en la ciudad de Mexico. Desde 2006 sus ámbitos de trabajo no han dejado de expandirse hasta abarcar un espectro cada vez más heterogéneo y técnico con enfoques en artes generativos, código creativo, diseño sonoro y de interacción. Ha presentado su trabajo en varios festivales internacionales como Mutek, Today’s Art, Node forum for Digital Arts, SXSW, Scopitone y la Muestra Internacional de Arte de Venecia, entre otros. Siempre en la frontera entre el arte, la ciencia y la tecnología, desaxismundi da sombra a la luz y esculpe el vacío para que el caos y la complejidad emerjan.



Activaciones de la experiencia inmersiva en el Centro Cultural de España

Primera activación / Fermín Martínez / Jueves 11 de agosto 19:30h / Sala de Exposiciones_03

Fermín Martínez Guzmán (FRCH) es artista interdisciplinario en artes vivas, diseño sonoro y producción audiovisual. Se ha especializado en la creación de espacios y situaciones sensibles generados por íntimas relaciones entre el sonido, la luz, la imagen y el movimiento, en distintos formatos. Experimenta con dispositivos escénicos e intermediales vivos y en tensión, que amplifican estados sutiles de percepción propensos a la fragilidad y al colapso. Indaga en la potencia de la investigación como práctica, el cuerpo y el acontecimiento performático, sus ecos y resonancias. Investiga en la escucha expandida interconectada y no audiodependiente, orientada a un sistema complejo de percepción psico-corporal; proponiendo desde el diseño sonoro-visual experiencias en espacios sociales de instigación y modulación psicoauditiva. Desde 2009 se ha enfocado en la creación de Dramaturgia Sonora y Coreografía Aural para artes vivas, escénicas y performáticas. Bajo una búsqueda metodológica personal en torno a la idea de partitura viva, ha indagado en el desarrollo de un lenguaje de improvisación abierto, basado en el estudio de la audio-visión y el gesto en escena. Además de producir música electrónica y electroacústica en distintos formatos y procesos experimentales, en géneros como, drone, ambient-noise y post-industrial; ha participado como diseñador multimedia para proyectos escénicos y audiovisuales. Y ha experimentado, en distintos procesos y proyectos en colaboración, las relaciones entre la gráfica, el sonido, el video y las artes performáticas, como ecosistemas afectivos.

Segunda activación / F3 Studio / Jueves 18 de agosto a las 19:30h / Sala de Exposiciones_03

Estudio de Arte Multimedia integrado por los artistas y diseñadores Gaby Reyes Cero Tres y Jorge Flores FFAKT, fundado a finales de 2018 con base en la Ciudad de México. Su práctica artística es una fusión de la visión estética, social y existencial de dos mentes entusiastas de lo abstracto y de la exploración sobre la fenomenología de la luz, la forma, el espacio y el sonido. Su trabajo expone una tendencia hacia la apreciación de lo simple. A través de la observación, estudio y análisis de conceptos básicos; desarrollan y desencadenan una serie de ideas y discursos que los encaminan a generar sus propias interpretaciones expresadas en composiciones audiovisuales que varían entre instalación, performance, video, objeto y dibujo. Han presentado su trabajo tanto en México como en el extranjero en espacios como Garden of Unity (Seoul | KR), XIX Festival Internacional Cervantino Barroco (Chiapas | MX), NODE Forum for Digital Arts 2020 (Frankfurt | DE), Athens Digital Arts Festival 2020 (Atenas | GR), Centro de Cultura Digital (Ciudad de México | MX), Paradise Festival (Cap Cana | DR), Centro Nacional de las Artes (Ciudad de México | MX), CMD_Festival (Ciudad de México | MX), Showfields (Nueva York | EU), Earsten Bloc (Montreal | CA), Festival Internacional de la Imagen (Manizales | CO), entre otros.