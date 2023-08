OFF LIMITS 2023: recomendaciones y dónde comprar los boletos

Considerado el mejor y más importante festival de harcore punk que se ha vuelto un referente a nivel internacional, OFF LIMITS el festival que dio inició en el Estado de México, muy cerca del metro Toreo y cuyo cartel ostentó bandas mexicanas y de talla mundial llega a la Ciudad de México para beneficio de muchos si de localización, transporte y trayectos hablamos.

El evento regresa tras una pausa a raíz de la pandemia de COVID-19 bajo el lema «No estábamos muertos, andábamos de fiesta» con una lista de artistas totalmente imperdible. Nombres como Gorilla Biscuits, 偏執症者 Paranoid, War On Women, Shutdown, PEARS y Generación Suicida, engalanan la gran oferta que dicho festival trae para beneplácito de los entusiastas del hardcore punk.

El Centro de Convenciones de Tlatelolco es el recinto que albergará el poderoso y estridente festival OFF LIMITS el 7 de octubre de 2023 en punto de las 12:00 horas y sus organizadores, aseguran que se encuentran listos para garantizar a la audiencia las mejores condiciones para llevarlo a cabo, así como un espacio seguro y por supuesto, shows de primer nivel como los que han venido manejando desde 2016.

OFF LIMITS ha sido el festival que ha logrado que el público mexicano presencie los actos de bandas del underground extremo como: Wolfbrigade, Sick of It All, Nausea, Toxic Holocaust, Terrorizer, Ratos de Porão, Vitamin X, Integrity, Suicidal Tendencies, Walls of Jericho, entre muchas otras así como talentos nacionales consolidados y emergentes.

La edición 2023 de OFF LIMITS incluye a importantes bandas de México, Estados Unidos, Canadá y Europa, demostrando que como lo ostenta su nombre en español, no conocen los límites. El primer bomberazo fue lanzado el 14 de julio presentando a Gorilla Biscuits como head liner a Gorilla Biscuits, uno de los proyectos más icónicos de la escena del hardcore punk de Nueva York.

¿Cómo y dónde comprar tus boletos?

Los boletos ya están disponibles a través de Boletópolis.com en su segunda fase hasta el 30 de septiembre con un costo de $1200 pesos. Posteriormente, los boletos costarán $1500 hasta el día del evento.

Las formas de pago son sumamente accesibles ya que puedes pagar con tarjetas de débito y crédito. Es posible pagar también a través de Mercadopago, Seven Eleven, Paynet, Paypal, Aplazo, Oxxo Pay y para los más tecnológicos, con Bitcoin.

Recomendaciones para OFF LIMITS

La dirección del Centro de Convenciones de Tlatelolco es Avenida Manuel González #171, en la colonia San Simón Tolnahuac. Los medios de transporte cercanos son el metro Tlatelolco de la Línea 3, la estación del metrobús Tlatelolco Línea 3 o bien, los camiones morados de la CDMX que corren sobre la avenida Manuel González y cabe resaltar, que a un costado del recinto hay un estacionamiento por si llegas en auto particular.

Evidentemente, como cualquier concierto, está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y objetos que puedan dañar a otras personas. La hora de acceso es a las 12:00 horas y la de salida es a las 23:50, para que tomes precauciones y corras para alcanzar el último tren del metro o puedas abordar el metrobús.