OLIO: LA APLICACIÓN PARA DONAR LA COMIDA QUE SOBRA

Olio, así como lo escuchas es una aplicación que te permite regalar o donar lo que ya no vas a consumir, en resumen se trata de una redistribución de comida y más. ¿Cansado de acumular y acumular objetos que ya no te sirven? Aprovecha este gran recurso para continuar moviendo aquellas pertenencias que solo ocupan gran espacio en tu vida y no te dejan fluir. Y lo más importante de todo, es que ésta increíble app ayuda a combatir la contaminación por el gran consumismo al que estamos mal acostumbrados.

Podrás conectar con tus vecinos y negocios locales para compartir comida excedente y más artículos del hogar en vez de tirarlos. Ademas, todo lo que se comparte en Olio es gratis y puede usarse en cualquier parte del mundo.

Empezar a utilizar Olio es muy fácil, únicamente tienes que descargarla para iOS o Android, te registras, marcas tu ubicación y listo. Ya puedes publicar la lista de alimentos o productos que quieras regalar; recuerda que todo cuenta, puede ser desde una fruta o verduras, alimentos empaquetados, hasta jabón, libros o cualquier otro tipo de artículos.

Para compartir

Agrega artículos a Olio: toma una foto, indica un punto de recolección. Puede ser tu casa o un lugar seguro o público.

Escoge con quien compartes: Recibe notificaciones cuando alguien solicite tu artículo. Revisa su perfil, su verificación y su calificación de usuario.

Comparte y disfruta: y aquí es cuando viene o mejor, siente la satisfacción de haber ayudado a la tierra y a tu vecino.

Para solicitar

Revisa los listados: Recibe notificaciones para enterarte de artículos recientes. Identifica su ubicación y revisa el perfil del usuario.

Solicita un artículo: Envía un mensaje amigable al usuario para solicitar el listado que te interesa.

Comparte y disfruta: Acude al punto de recolección en la hora acordada. Siente la satisfacción de haber conseguido algo gratis y evitado que terminara en la basura.

La próxima vez que tengas cosas de sobra en tu alacena y no quieras desperdiciarlas, dale un buen uso a ésta app y mejor pásala a alguien que si la encuentre útil. Son increíbles los aportes que podemos hacer para nuestro planeta y comenzar con un estilo de vida más sustentable.