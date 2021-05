Omar Rodríguez López, el multinstrumentalista líder de la banda de rock Antemasque (y ex integrante de The Mars Volta). Ha relanzado su discografía completa, un catálogo masivo de 62 álbumes que incluye 36 LPs nuevos en streaming. Incluida la colaboración con John Frusciante «Cryptomnesia». Por cierto, 32 de los discos mencionados son por primera vez publicados en este formato digital.

La grata sorpresa se deriva de un nuevo acuerdo con la distribuidora alemana Clouds Hill Music, que lanzó también una colección extendida del material de The Mars Volta; incluido Landscape Tantrums. Y recordemos que el año pasado, Rodríguez López estrenó su disco debut a través de Clouds Hill con The Clouds Hill Tapes.

La colección

Acerca de ésta recopilación, aparte de los 48 discos en solitario, se incluyen lanzamientos de los proyectos de banda que ha realizado Rodríguez, por supuesto con The Mars Volta, At The Drive In, DeFacto y Antemasque. Además de la infinidad de colaboraciones en donde ha participado, con Lydia Lunch, Damo Suzuki y John Frusciante.

Todo ya se encuentra disponible a través de las plataformas digitales: Spotify y Apple Music. Pero aquí no acaba todo, para que el gran lanzamiento fuera aún más especial, se anunció como mercancía limitada una hoodie que solo estuvo una semana disponible y voló como pan caliente.

Te compartimos los títulos del músico que encontrarás en formato digital para que empieces a disfrutar todos tus temas favoritos:

The Clouds Hill Tapes Pts. I, II & III

Killing Tingled Lifting Retreats

Birth of A Ghost

Cell Phone Bikini

Solid State Mercenaries

Gorilla Preacher Carter

Azul, Mis Dientes

Ensayo De Un Desaparecido

Chocolate Tumor Hormone Parade

Zen Thrills

Roman Lips

A Lovejoy

Some Need It Lonely

Blind Worms, Pious Swine

Zapopan

Infinity Drips

El Bien Y Mal Nos Une

Umbrella Mistress

Arañas en la Sombra

Corazones

Doom Patrol

Sworn Virgins

Weekly Mansions

Nom De Guerre Cabal

Sólo Extraño?

Exquinox

Unicorn Skeleton Mask

Octopus Kool Aid

Saber, Querer, Osar Y Callar

Un Corazón De Nadie

Telesterion

Un Escorpión Perfumado

Mantra Hiroshima

Cizaña De Los Amores

Tychozorente

Omar Rodríguez-López & John Frusciante

Solar Gambling

Xenophanes

Despair

Megaritual

Old Money

Absence Makes The Heart Grow Fungus

Minor Cuts And Scrapes In The Bushes Ahead

Omar Rodríguez-López & Jeremy Michael Ward

Calibration (Is Pushing Luck And Key Too Far)

Se Dice Bisonte, No Bùfalo

Omar Rodriguez

A Manual Dexterity: Soundtrack Vol. One