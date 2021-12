OMICRON, LA PELÍCULA QUE RESURGIÓ GRACIAS AL COVID-19

La variante Omicrón del virus del SARS-CoV-2, comúnmente conocido como covid-19 o coronavirus, puso en estado de alerta, una vez más, a todo el mundo. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que escuchamos este nombre, ya que en los años 60 estuvo rondando por la tierra.

No te asustes, no estamos diciendo que este virus ya haya existido, en realidad, hablamos de la película italiana de ciencia ficción, la cual también se llama Omicron, y llegó a competir por el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia durante su edición de 1963.

Dirigida por Ugo Gregoretti, la cinta nos presenta la misión de Omicron, un extraterrestre del planeta Ultra que es enviado a la tierra para observar el comportamiento humano para informar a sus superiores y así comenzar la invasión a nuestro mundo. Para lograr su cometido, este alienígena se apodera del cuerpo de un obrero muerto llamado Trabucco y así pasar desapercibido.

Este largometraje pasó desapercibido para muchos en la actualidad, pues aunque llegó a competir en Venecia junto a cintas como El infierno del odio de Kurosawa o Las manos sobre la ciudad de Francesco Rosi, no llegó a trascender como lo esperaba su director.

Respecto a las actuaciones, Omicron cuenta con el trabajo de Franco Luzzi, Rosemay Dexter y Renato Salvatori, quien ha participado en más de setenta producciones, destacando los largometrajes Rocco y sus hermanos (Luchino Visconti) y Z (Costa-Gravas).

En la producción, se contó con la participación de Nino Baragli en la edición, seguro lo recuerdas por ser quien editara una de las películas más famosas de los spaghetti westerns, The Good, The Bad and The Ugly. La fotografía corrió a cargo de Carlo Di Palma.

Omicron resultó uno de esos descubrimientos catalogados como joyita durante la pandemia. Actualmente se encuentra en la plataforma MUBI y siempre será encontrada con ese nombre, ya que en internet anda circulando el título falso “The Omicron Variant”, la cual sólo se hizo para hacer creer a la gente que la cinta habla sobre un virus, cuando esto es lo más alejado de lo que nos presenta la trama.