Gana pases para Omphalos de Damien Jalet

La danza siempre ha tenido una fuerte conexión con el pasado. Cada movimiento corporal tiene una influencia clara respecto a las culturas que nos han antecedido y Omphalos, el alucinante espectáculo de Damien Jalet, es una clara muestra de ello. Se trata de una hipnótica puesta en escena que mezcla rituales, el vértigo del viaje entre el pasado y el futuro con distintos ritmos y dualidades mientras que los bailarines se mueven en una parábola cuya forma está inspirada en una especie de antena parabólica.

El montaje está conformado por 20 bailarines mexicanos y es presentada por la compañía productora MOVES en coproducción con el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se trata de una perspectiva cósmica creada en 2018 a partir del deseo de crear una pieza que observara a la humanidad desde una perspectiva cenital, tal como la vista de un pájaro, evolucionando en un tiempo y espacio muy definido con una visión cosmogónica.

Omphalos llegará a Guadalajara el 27 y 28 de octubre mostrando el arduo trabajo de su creador, el francobelga Damien Jalet, quien se conoce por ser un coreógrafo reconocido que ha trabajado con artistas de la talla de Madonna, Paul Thomas Anderson o Marina Abramovic y que también se encargó de la coreografía de la cinta de terror «Suspiria» de Luca Guadagnino.

Jalet concibe el escenario como un lugar donde es posible unir la inspiración que le ofrecen los enfoques científicos y mitológicos bajo los cuales se aborda la cosmología. En Omphalos, se crea un mito a partir de rituales, mitología europea y mesoamericana donde se evoca incluso a la física cuántica por la concepción del tiempo ya que la obra genera un puente entre el pasado y el incierto futuro.

Las prácticas ritualistas prehispánicas de emplear platos en forma de antena que eran llenados con agua para observar las estrellas o su reflejo, son empleadas para crear una metáfora del mundo vivo y el inframundo. El movimiento coreográfico de los bailarines de Omphalos, se inspira en esta dualidad llena de oposiciones y circularidad, de aceleración y desaceleración, en un intento por encarnar las circunvoluciones del tiempo mismo.

La creación de Omphalos cuenta con el arduo trabajo de un equipo que mezcla talento nacional e internacional, tal como los reconocidos compositores Ryuichi Sakamoto y Marihiko Hara (Japón), el diseñador Jean Paul Lespagnard (Bélgica), el escenógrafo Jorge Ballina y el iluminador Víctor Zapatero (México). Es importante destacar que los dos creativos mexicanos recibieron el 2º lugar como Mejor Diseño Escenográfico y el primer lugar como Mejor Diseño de Iluminación del mundo en los premios World Stage Design, en Calgary, Canadá, 2022.

Omphalos ha tenido 19 funciones en un año en diversas ciudades de la República Mexicana, así como en una gira por Europa, presentando llenos totales en todos los teatros donde se montó. Un logro significativo para una pieza de danza contemporánea.

La finalidad de estas próximas presentaciones en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara, es que está increíble representación continúe presentándose en otros países y así mostrar al mundo el magnífico talento de los bailarines mexicanos con los que Damien Jalet quedó encantado.

No te pierdas este magno espectáculo. Recuerda, la cita es el 27 y 28 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara, Jalisco para disfrutar de esta colosal producción que pretende guiar un viaje entre la danza, la música y la historia de la cosmogonía.

