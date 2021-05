¡Ya llegó On Demand!, la nueva plataforma en streaming de Canal Once. Por fin la cadena del Instituto Politécnico Nacional estrenó esta nueva opción para su público donde podrás encontrar su programación totalmente gratis. Pero eso no es todo, también se incluyen grandes clásicos y series del canal como: Soy tu Fan, El Diván de Valentina, XY, La Ruta del Sabor, Futboleros y Aquí nos toco vivir.

Plataforma On Demand

El sitio de Video Bajo Demanda de El Once ofrece también a los usuarios ciertos programas en directo desde la nueva plataforma. El contenido en general muy bien distribuido y clasificado en categorías para una búsqueda fácil. Se parece mucho a la interfaz de Netflix, y las etiquetas que encontrarás son: «El Once es Cocina», «El Once es Cultura», «El Once es Niñas y Niños», «El Once es Deporte», el apartado de «Series», entre muchos más.

Si lo que más te interesa son las entrañables series con las que creciste, te dejamos la lista con los títulos disponibles:

Soy Tu Fan

El diván de Valentina

XY

La ruta del sabor

Aquí nos tocó vivir

Pacientes

El Tímpano

Aprende inglés con Timmy

Pingu en la ciudad

Malinche

Los Minondo

A la Cachi Cachi Porra

Jóvenes politécnicos

Del mundo al plato

Elogio de la cocina mexicana

Ruta del sabor

Manos de artesano

Letras de la diplomacia

Minigrafías

Monteros

Palabra de autor

Acústicos de Central 11

Ahora si que Canal Once TV se voló la barda con este proyecto, pues siempre ofreció un contenido de mucha calidad y de gran valor educativo que ya era muy necesario tenerlo en el formato por streaming. Para disfrutar de tus programas favoritos solo debes ingresar a Canal Once VOD y listo.