Once Upon a Time in Hollywoodserá la primera colaboración entre los oscarizados Al Pacino y Leonardo DiCaprio.

Originalmente se pensó que esta película estaba basada en una historia real, pero desde entonces el director ha desmentido esta afirmación. A pesar de esto Once Upon a Time in Hollywood sí toma inspiración en los hechos que rodearon a Sharon Tate y Charles Manson .

El título de la película es un homenaje a Sergio Leone, quien dirigió Once Upon a Time in the West (1968) y Once Upon a Time in America(1984). Tarantino ha citado al director como uno de sus favoritos y una influencia a lo largo de su carrera.