Open House Mini Día de Muertos: Entrevista a Mariela Martínez

Mariela Martínez, organizadora de Open House CDMX, explica la transformación del festival a su formato más íntimo: el Open House CDMX Mini: Día de Muertos y Arquitectura. Este evento une la tradición con la visión de los despachos Taller ADG, Legorreta, MTA+V, Alejandro D’Acosta y Debas Paisaje. Esta primera edición tiene una doble misión: ofrecer un encuentro auténtico de memoria y a través de sus fondos, la continuidad del festival gratuito. «El Mini» busca que la ciudad se vuelva un altar vivo para todos sus habitantes.

Reencontrarse con el Entorno: El Origen de Open House CDMX

Open House CDMX surgió de una observación personal: faltaba algo que permitiera a los capitalinos «conocer como ciudadanos su propia ciudad». Esta iniciativa cultural, que comenzó como una necesidad, se ha convertido en una plataforma esencial. Ya que permite que los habitantes de la Ciudad de México se «reenamoren de su ciudad» viéndola «con ojos de turista». Y esto se ha convertido en el motor del evento principal. Bajo esta filosofía, ¿qué valor fundamental tiene para ti que el festival Open House CDMX sea totalmente gratuito?

Mariela Martínez, organizadora de Open House:

«Me dedico al cine y a producir distintos tipos de iniciativas culturales… De pronto, una amiga de la infancia que es arquitecta me contó que vivió el concepto de Open House en otro país y dije, ‘¿Cómo, demonios? en la ciudad de México que tenemos tantos espacios arquitectónicos tan importantes no tenemos algo que nos permita conocer como ciudadanos nuestra propia ciudad. No tenemos ni idea.’… Hacemos Open House porque creemos que la ciudad nos pertenece a todos los que la habitamos y entre más conoces lo que tienes, mejor lo puedes proteger. Por eso tiene que ser para todo el mundo».

Foto: Daniel Geyne

El Formato Mini y la Estrategia de Sostenibilidad

A diferencia del festival principal, que es gratuito y abre más de 50 edificios en un fin de semana, el nuevo formato, Open House CDMX Mini, es una edición limitada a cinco espacios y tiene un costo. Esta decisión, tal como lo has explicado, es una estrategia clave. Es para encontrar «nuevas formas para fondear el proyecto» y no depender de patrocinios inestables. Así, la comunidad que ha asistido al evento gratuito ahora tiene la oportunidad de apoyar esta nueva edición íntima. ¿Cómo se traduce la venta de cada boleto en un beneficio directo para la continuidad y la calidad del Open House gratuito que conocemos?

Mariela Martínez, organizadora de Open House:

«Este es mini porque contamos sólo con cinco espacios y lo ideamos porque necesitamos encontrar nuevas formas para fondear nuestro proyecto. Es muy inestable confiar en apoyos externos… La meta es que lo recaudado en esta edición permita tener un equipo más estable que pueda trabajar más tiempo para organizar mejor la edición grande y gratuita. Porque ahora ha subsistido gracias a un equipo de 5 personas y los voluntarios… Definitivamente con un evento como el mini no vamos a lograr que se haga un evento grande, pero sí nos va a ayudar a que se haga mejor, a tener mejores bases, hay mucho por hacer y vamos poco a poquito».

Arquitectura, Memoria y Tradición: La Curaduría del Día de Muertos

La semilla de esta fusión cultural entre arquitectura y Día de Muertos nació de una conversación con el arquitecto Miguel de la Torre. En ella compartió sus ofrendas privadas, inspirando esta «invitación creativa de memoria y de tradición». Esto es para conocer la identidad de distintos despachos. El equipo de curaduría se enfocó en asegurar la diversidad de propuestas y visiones. Así se evita la redundancia. Considerando la importancia del Día de Muertos como una festividad que «nos conecta a todos», ¿cuál fue el criterio principal al seleccionar las voces arquitectónicas y cómo logran que el evento, a pesar de su exposición, conserve esa calidad de acto íntimo y auténtico de memoria?

Foto: Cortesía

Mariela Martínez, organizadora de Open House:

«La selección de los despachos participantes fue uno por uno, empezando por Miguel y después fuimos encontrando otras voces. Fuimos muy afortunadas porque en general casi todos decían, ‘Sí, me aviento.’… La curaduría tuvo mucho que ver con encontrar diferentes voces y visiones de la arquitectura. Pusimos mucho empeño en cuidar que no haya dos despachos con voces similares, sino que tuviéramos una diversidad de propuestas… La capacidad del evento es limitada, o sea no hay muchos boletos a la venta, justo para que se conserve como un evento especial e íntimo. Queríamos tener pocos boletos para que se puedan transitar las ofrendas libremente y tener un momento de reflexión…»

La Esencia Arquitectónica en la Ofrenda: El Reto de la Reinterpretación

La belleza de este evento reside en cómo cada despacho traduce la memoria en su propio lenguaje arquitectónico: la geometría y contemplación de Legorreta, la ruptura de límites de Taller ADG. También el enfoque orgánico del «altar vivo» de Debas Paisaje. El desafío para los arquitectos era plasmar su esencia y su tradición familiar. Esto dentro del marco de su técnica profesional. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que esperaríamos ver de estos despachos que demuestren cómo la arquitectura se convierte en una «ofrenda viva» a la memoria?

Mariela Martínez, organizadora de Open House:

«Legorreta: Nos va a presentar un altar que con un 100% de tradición porque es un despacho muy mexicano, tradicional y de contemplación. Si vas a uno de sus edificios puedes ver que todo está hecho para la luz, para los espacios, para la geometría… Taller ADG: Alonso de Garay seguramente nos presentará algo que rompa con los límites establecidos y que ponga retos para llevar las cosas a algo grande… Me emocionó mucho sumar a un despacho de paisajismo. Porque a mi parecer esta tradición tiene mucho que ver con la vida, con las plantas y con lo orgánico. Por lo que seguramente Viviana [de Debas Paisaje] va a hacer un altar vivo y va a estar muy interesante. Por otro lado, Alejandro D’Acosta seguramente nos va a presentar algo con un mensaje disruptivo de comunidad y sustentabilidad.

Foto: Viridiana Velázquez

Una Invitación a Reconectar, No a Gentrificar

Finalmente, las iniciativas que invitan a los ciudadanos a «transitar otros barrios» o a redescubrir espacios como lo son despachos de arquitectura pueden abrir un debate sobre la gentrificación. Tu respuesta a esto ha sido clara: «Invitar a los ciudadanos a conocer su ciudad no es gentrificación». ¿Cuál es el flujo distinto o el valor social que Open House busca inyectar en los barrios que visita y qué mensaje le darías a la comunidad para que siga compartiendo opiniones y preocupaciones sobre estos temas urbanos?

Mariela Martínez, organizadora de Open House:

«¿Qué es lo que estamos haciendo que está gentrificando?… Genuinamente [la invitación es] a aprender sobre qué sí es una gentrificación y cómo podemos hacer algo al respecto todos. Creo que invitar a los ciudadanos a conocer su ciudad, a aventarse a transitar otros barrios o incluso sus mismos barrios es darle un flujo distinto para que la gente pueda familiarizarse con sus espacios. No me parece que esto sea gentrificación, pero cada quien está en libertad de sus opiniones».

Foto: Cortesía

Open House CDMX Mini es un homenaje a la ciudad, a la arquitectura y a la tradición mexicana. Vive esta experiencia única y apoya la continuidad del festival gratuito.

