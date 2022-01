ÓSCAR 2022: 15 PELÍCULAS QUE DEBES VER

Nos encontramos rumbo a los Óscar 2022 y ya solo nos queda mes y medio para ponernos al corriente. Son 15 películas que se encuentran en la mira y el próximo 8 de febrero se darán las nominaciones oficiales. Será la edición número 94.ª de los premios, y como es costumbre la organización es por parte de la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Todas las películas seleccionadas fueron estrenadas entre los meses de Marzo y Diciembre del 2021.

Para esta ceremonia del Óscar 2022 se espera una ceremonia que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood en Los Ángeles, California, el próximo 27 de marzo de 2022.​​ Sin embargo todavía está en duda el formato presencial que se tenía planeado, debido a la creciente ola de contagios. Por el momento disfruta de los títulos que buscan un lugar en las nominaciones y empieza a armar tu quiniela.

West Side Story

West Side Story es un musical de romance dirigida por Steven Spielberg. En los papeles protagónicos vemos a Ansel Elgort y Rachel Zegler. Se trata de la segunda adaptación cinematográfica del musical de Broadway del mismo nombre de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, que a su vez es una adaptación moderna de Romeo y Julieta de William Shakespeare.

Dune

Dune, la película de ciencia ficción estrenada en 2021 que acaparó los cines, fue dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director. Se trata de la primera entrega de dos películas basada en una nueva versión revisada fiel a la novela homónima de 1965 de Frank Herbert. «Arrakis, también denominado «Dune», se ha convertido en el planeta más importante del universo. A su alrededor comienza una gigantesca lucha por el poder que culmina en una guerra interestelar.»

El elenco está integrado por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem.

Belfast

Belfast nos trae drama y comedia, de cierta forma semi-biográfica. Escrita y dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan y Jude Hill. Uno de los elementos más atractivos para ver este filme es que el mismo director dijo que ésta es su «película más personal. «Narra la historia de un niño de 9 años que, junto a su familia de clase trabajadora, vive los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte.»

The Power of The Dog

Este filme se basa en la novela del mismo nombre que realizó Thomas Savage en 1967, actúan Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst; ambientada en los años 20, un par de hermanos se hacen dueños de un importante rancho en el valle de Montana. Los problemas comienzan cuando uno de ellos se casa en secreto, desatando una guerra familiar de grandes proporciones.

No Time to Die

En español, Sin tiempo para morir. Es la película número 25 de James Bond, la producción quedó a cargo de Eon Productions. Y es Daniel Craig quien encarga en última ocasión al famoso espía Bond. «EL legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.»

House of Gucci

Una de las cintas más esperadas para el 2021 fue House of Gucci. La trama nos da una mirada profunda al asesinato de Maurizio Gucci ocurrido en 1995. Quien era nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la famosa marca de lujo italiana. Su futura ex esposa, Patrizia Reggiani, ordenó su asesinato para recibir su parte de la herencia. El filme fue dirigido por Ridley Scott y se basó en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden.

En el reparto vemos a Lady Gaga, Jared Leto, Adam Drive, Al Pacino y más. Ahora la vemos en las nominaciones a los premios Oscar 2022.

Tick, Tick… Boom!

Tick, Tick… Boom es un musical y drama a la vez. La dirección estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda. El cual marca su debut como director, a partir de un guion de Steven Levenson. Y está basado en el musical semi autobiográfico de Jonathan Larson. El elenco lo conforma Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Judith Light y Vanessa Hudgens.

«Jon es un aspirante a compositor de obras teatrales que, a punto de cumplir 30 años, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena».

Licorice Pizza

Para esta entrega del Oscar 2022 tenemos una película más de drama pero a la vez de comedia. Licorice Pizza fue escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, quien también se encargó de la producción y la dirección de fotografía para la misma. Participan los actores y actrices: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie. La trama gira alrededor de la historia de Alana Kane y Gary Valentine mientras crecen, son adolescentes y se enamoran por allá de 1973. El argumento es totalmente lo complejo que puede llegar a ser el amor.

The Tragedy of Macbeth

The Tragedy of Macbeth es del género de drama, está filmada totalmente en blanco y negro; fue escrita y la dirección quedó a cargo de Joel Coen. Se basa en la tragedia del mismo nombre de William Shakespeare. Esta es la primera cinta dirigida por uno de los hermanos Coen sin la participación del otro.

The Lost Daughter

Al español, La hija oscura. El filme pertenece al género de drama; fue escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal. Está basada en la novela del mismo nombre de Elena Ferrante y en el elenco figuran Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Oliver Jackson-Cohen, Paul Mescal y Ed Harris.

«Una profesora universitaria se enfrenta a su inquietante pasado después de conocer a una mujer y a su pequeña hija mientras se encuentra de vacaciones en Italia.»

King Richard

Ahora tenemos una película biográfica dirigida por Reinaldo Marcus Green y escrita por Zach Baylin. Que precisamente va sobre la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams. Quienes encarnan los papeles protagónicos son Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn y Jon Bernthal.

La importancia de Richard Williams recae en que gracias a que crio a través de sus métodos poco convencionales a las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos. Y dos atletas que cambiaron para siempre el deporte del tenis.

Don’t Look Up

De las películas más recientes que se estrenaron llega Don’t Look Up. Una cinta que mezcla, sátira, ficción y astronomía. Se estrenó a través de Netflix el gigante de las plataformas; fue escrita, producida y dirigida por Adam McKay. En el elenco de lujo vemos a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Cate Blanchett y Meryl Streep.

Y narran la historia de como dos astrónomos intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que destruirá la civilización humana. El momento climax es cuando comienza una eterna lucha contra la indiferencia del gobierno y los medios de comunicación ante la situación tan grave.

Spencer

Spencer, es una biopic sobre la Princesa Diana, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Steven Knight. Está basada exactamente en los últimos años de la vida de Diana, y es protagonizada por Kristen Stewart. De las escenas más destacadas es la que retrata sus vacaciones en 1991, durante Navidad con la familia real en Sandringham House en Norfolk, cuando Diana, Princesa de Gales, decide poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos. Evento que marcó un escándalo en la familia real.

Coda

Parece que este 2021 tuvimos mucho drama, por eso para esta entrega del Oscar 2022 no podía faltar Coda en la lista. Con un toque de comedia la película cuenta la historia de una adolescente oyente que es hija de adultos sordos (CODA por sus siglas en inglés). Escrita y dirigida por Sian Heder, la cinta es protagonizada por Emilia Jones como la niña oyente, con Marlee Matlin y Troy Kotsur como sus padres sordos y Daniel Durant como su hermano sordo. Eugenio Derbez y Ferdia Walsh-Peelo también tienen papeles importantes en la película.

Being the Ricardos

Being the Ricardos es un filme biográfico, el cual fue escrito y dirigido por Aaron Sorkin, y trata sobre la relación entre las estrellas de I Love Lucy, Lucille Ball y Desi Arnaz. Las estrellas que encarnan a estos personajes son Nicole Kidman y Javier Bardem. También actúa J. K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy y Clark Gregg.

«En 1952, la pareja formada por Lucille Ball y Desi Arnaz atraviesa una crisis personal y profesional que pone en peligro sus prestigiosas carreras en Hollywood, el amor que se profesan y el programa de televisión con el que triunfan.»

¿Cuál de estas películas es hasta el momento tu favorita para los Oscar 2022?