CONTACTO CON OVNIS EN UN MINI DOCUMENTAL DE NETFLIX

Este mini documental se estrenó en Netflix podemos tener acceso a una de las historias más particulares sobre la búsqueda de OVNIS.

John Shepherd y el documental John Was Trying To Contact Aliens es un proyecto que no tienen nada que ver con el concepto sci-fi de series como Stranger Things.

Es una experiencia de vida completamente real donde durante más de 30 años se la pasó buscando OVNIS en el cielo para hacer contacto con ellos.

El caso de John se vincula directamente a la música, pues sus intentos de comunicación con vida extraterrestre fue por medio de un montón de proyectos enfocados a la electrónica y la experimentación sonora, tal es el caso de Kraftwerk, Tangerine Dream, Harmonia, Fela Kuti y Steve Reich.

Matthew Killip fue el encargado de dirigir el documental donde también nos muestra la serie de aparatos que hizo para mandar ondas sonoras al espacio.

Un ejemplo es la máquina S.T.R.A.T., con lo que se abre una de las preguntas más entrañables, curiosas e interesantes: ¿Acaso los extraterrestres escucharon la música de actos como Kraftwerk desde la tierra?

Kraftwerk es una banda alemana de música electrónica, formada por Ralf Hütter y Florian Schneider en 1970 en Düsseldorf, liderada conjuntamente hasta la partida de Schneider en 2009.

Tangerine Dream es un grupo alemán de música electrónica que surgió en el marco de la llamada escena krautrock de finales de la década de 1960.

Mira aquí el trailer.

