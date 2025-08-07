Padres de familia vs Marilyn Manson: La polémica por su concierto gratis en la FENAPO 2025

Un fuerte debate continúa en San Luis Potosí, tras la petición de un grupo de padres de familia que, con el respaldo de más de 6 mil firmas. Ha exigido la cancelación del concierto de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025. El evento, programado para el domingo 10 de agosto, ha sido catalogado por los inconformes como «inapropiado» y «potencialmente peligroso» para un festival familiar.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), a través de su presidente nacional Israel Sánchez, lideró la entrega de las firmas ante el Palacio de Gobierno y las oficinas de la FENAPO. Su principal argumento se centra en que el concierto supuestamente no cumple con las condiciones mínimas de seguridad necesarias para un evento de este tipo. «Expertos en el tema de seguridad y protección civil nos orientaron», indicó Sánchez. «Y entre sus principales observaciones está que el Teatro del Pueblo no es un lugar apropiado para un espectáculo de este tipo», aseguró.

Grupo de padres de familia juntan firmas para suspender el show

Más allá de los riesgos físicos, los padres de familia expresaron su preocupación por el contenido del espectáculo. Argumentan que el show de Marilyn Manson no solo convoca a un público específico, sino que también «promueve mensajes agresivos y lenguaje ofensivo«. Que atentan contra el ambiente familiar, que aseguran, debería prevalecer en la feria. La UNPF enfatizó que esta postura no es un ataque a la música o el arte. Sino una defensa del derecho a preservar espacios seguros para todos los miembros de la familia, especialmente en eventos financiados con fondos públicos.

«Estamos haciendo uso de nuestro legítimo derecho como ciudadanos para solicitar que se cancele este evento, considerando que la FENAPO es una feria pública financiada con recursos del Estado», declaró Sánchez. La solicitud formal fue entregada por dicho grupo quienes han declarado que mantienen la esperanza de que los fondos públicos se destinen a actividades que generen beneficios sociales y culturales.

La Iglesia en medio de la controversia por Manson

Ante esta situación, el Arzobispado de San Luis Potosí volvió a fijar su postura. Aunque no respaldan abiertamente las manifestaciones, sí apoyan la causa. El vocero del arzobispado, Tomás Cruz Perales, negó rotundamente que la Iglesia Católica Potosina esté promoviendo o impulsando las protestas de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). «Como jerarquía no se ha impulsado a ningún grupo ni se está promoviendo, ni motivando a que alguien realice este tipo de manifestaciones”, afirmó.

No obstante, el vocero dejó claro que la Iglesia respeta y apoya la decisión de los padres de oponerse al evento. «Es muy respetable que cualquier persona desde su perspectiva de fe o de vida social e incluso de gusto puedan expresar su postura e incluso hacer una manifestación pública sobre su posición o en este caso su oposición a un evento de esta naturaleza». Cabe recordar que la Iglesia ya había rechazado este concierto hace unos meses, aunque en ese momento las autoridades hicieron caso omiso a sus peticiones, asegurando que el show seguiría en pie.

Cuándo se presentará Marilyn Manson en Fenapo 2025

Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado ni la dirección de la FENAPO han emitido una postura oficial al respecto. A pesar de la presión ejercida por los padres de familia, el concierto de Marilyn Manson se mantiene sin modificaciones en el cartel. Y está programado para llevarse a cabo completamente gratis en el Teatro del Pueblo, el próximo domingo 10 de agosto.