CONOCE EL PALACIO DE VERSALLES A TRAVÉS DE LA REALIDAD VIRTUAL

El Palacio de Versalles recibe millones de visitantes al año y es uno de los recintos turísticos y culturales más reconocidos del mundo, ahora es posible conocerlo de forma mucho más inmersiva, no solo con fotos y videos, sino a través de la realidad virtual.

La plataforma cultural Google Arts and Culture unió fuerzas con el Palacio de Versalles para poder acercar a todos los usuarios del mundo a un recorrido privado por la que fuera la residencia de Luis XIV.

Se trata de una nueva exhibición en línea llamada Versailles: The Palace is Yours que funciona a través de la aplicación VersaillesVR, la cual permitirá a los espectadores tomar un tour de realidad virtual a través de distintos rincones del palacio.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a el público que no tiene fácil acceso al palacio, por lo que los dispositivos que se necesiten para conocerlo serán instalados en escuelas, hospitales o lugares públicos.

Se utilizó la ciencia para hacer mediciones partiendo de fotografías a través de la técnica llamada fotogrametría, esta tecnología puede construir modelos tridimensionales a partir de fotografías bidimensionales.

Google capturó un total de 24 salas, recorriendo 36 mil metros cuadrados de superficie, tomando aproximadamente 150 objetos, todo ello a través de 132, 000 fotografías.

Gracias a la técnica se puede reconstruir la geometría de todo el lugar, además se texturizaron 15 mil millones de pixeles para que la nueva aplicación existiera.

Además existirán 18 nuevas exhibiciones que mostrarán 340 piezas de arte en los que se incluyen retratos de la familia real digitalizados, fotos del archivo de Versalles, esculturas, pinturas y demás objetos que se podrán ver a detalle gracias al zoom que ha sido incluido.

Además de los pasillos tradicionales del palacio también se podrá visitar la capilla real, la Ópera, el apartamento del Rey y la Reina, el Pasillo de los Espejos, el gabinete de joyas de Maria Antonieta, y varios espacios de los jardines que fueron tomados con drones, todo en 3D.

Esta aplicación se podrá descargar gratis a través de la página Steam Powered, la experiencia se podrá vivir con unas gafas especiales. Cuenta con un tour en línea que tiene pistas en francés, inglés y chino.

Conoce cuáles son los otros proyectos y exposiciones que integran la plataforma Google Arts & Culture, visita su página oficial.

