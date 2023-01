Partidos de Comodín NFL / Wild Card Games

Se definió mucho en algunos partidos de la semana 18 marcó el final de temporada regular, específicamente en la AFC Sur los Jaguars lograron la 4ta semilla en los playoffs de la AFC al vencer en su casa Jacksonville a los Titans quienes a pesar de perder lograron cubrir los puntos pero hasta ahí llegaron.

Otro equipo que no logro avanzar más allá en la AFC fueron los Patriots al perder su partido contra los Bills desperdiciaron la oportunidad de controlar su destino y tomar ese puesto. Los Steelers fueron otro equipo que pese a ganar también se quedó en el camino para avanzar necesitaba que Miami perdiera en su partido contra los Jets y no fue así. El ganador Miami se quedó con ese último lugar en los playoffs.

En la NFC, 3 equipos tenían esperanza en pasar a los playoffs, Packers , los Lions y los Seahawks. El equipo que se quedó con el boleto a los playoffs fueron los Seahawks al vencer a los Rams.

Terminada la temporada regular recordemos hay dos equipos que tienen una Semana de Descanso o bye week se trata de la Semilla 1 de la AFC que es Kansas City y la Semilla 1 de la NFC los Eagles.

Este sábado, domingo y lunes tendremos los partidos de Comodín o Wild Card Games son 6 partidos y cada equipo curiosamente se han enfrentado entre sí al menos en una ocasión en la temporada regular.

Sábado 14 de enero 2023

NFC – Seattle Seahawks (9-8) @ San Francisco 49ers (13-4) -49ers 10.0

Pick: 46ers a ganar y cubrir puntos.

Seattle -2do. lugar NFC Oeste- ha tenido una gran historia esta temporada creo que nadie hubiese pensado que llegarían a los playoffs. Si bien no fue diciembre un muy buen mes para el equipo lograron sacar 2 victorias en casa contra los Jets y los Rams eso les dio su boleto a los playoffs. La mala noticia para Seattle es que se enfrentan contra San Francisco -1er. lugar NFC Oeste- , uno de los mejores equipos de la NFL.

Estos dos equipos se conocen bien porque juegan en la misma División y se han enfrentado dos veces en la temporada los 49ers han ganado ambos partidos 21-13 y 27-7. Los Seahawks necesitarán algo de suerte si quieren ganar y eso significa que sus equipos especiales jueguen muy bien. Parece que los 49ers no tendrán problema con ganar este partido , Seattle permite en promedio 28 puntos y 150 yardas cuando son equipo visitante. Por lo tanto en este partido tomaría a San Francisco para ganar y cubrir los puntos.

AFC – Los Angeles Chargers (10-7) @ Jacksonville jaguars (9-8) – Chargers 1.0

Pick: Los Angeles Chargers a ganar y cubrir puntos.

Estos son dos equipos muy parecidos en un partido parejo aunque en la Semana 3 los Jaguars dominaron a los Chargers por un marcador 38-10. Los Angeles tiene la venganza a su favor, este es un partido divertido dos QB muy jóvenes se enfrentaran Justin Herbert y Trevor Lawrence. Es un juego complicado de pronosticar los dos tienen posibilidades. Jacksonville -1er lugar de la AFC Sur- ha tenido muy buena racha ganando 7 de sus últimos 9 juegos, pero los Chargers – 2do lugar de la AFC Oeste- también han mejorado en su defensiva últimamente.

Recordemos que la semana pasada los Jaguars si bien ganaron contra los Titans se vieron un poco nerviosos y este partido que viene no será la excepción. Aquí los Chargers tienen más experiencia , creo que Justin Herbert podrá manejar mejor este juego. Parece que será un juego en que Jacksonville llevará la ventaja pero en el Cuarto cuarto con un TD de último minuto Los Angeles podrían ganar este juego para ganar y cubrir los puntos de este partido.

Domingo 15 de enero 2023

AFC- Miami Dolphins (9-8) @ Buffalo Bills (13-3) – Bills 11.0

Pick: Bills a ganar y Miami a cubrir puntos.

Este es uno de los 3 partidos en los cuales uno de los equipos tiene 4 victorias más que su oponente en la temporada regular. Los Bills -1er lugar de la AFC Este – según la diferencia de 11 puntos podemos ver que son los favoritos por amplio margen , pero si analizamos de cerca a estos dos equipos es posible ver que Miami – 2do lugar de la AFC Este – podría cubrir los puntos de este encuentro. Los dos equipos se enfrentaron dos veces en la temporada regular, los Dolphins en Miami ganaron por un margen estrecho 21-19 y los Bills en Buffalo ganaron el partido también por poca diferencia de puntos 32-39.

Cualquier fanático de los Bills por muy confiado que se sienta en su equipo debe estar algo nervioso con este encuentro. Un punto a favor de los Bills es que la defensa de Miami permite en promedio 31 puntos por juego como equipo visitante y Buffalo promedia lo mismo jugando en casa. La gran pregunta aquí es ¿ quién será el QB de Miami? Tua Tagovailoa, está cuestionable por lesión en la cabeza, el 2do QB Teddy Bridgewater también ha estado lastimado y el 3er QB Skylar Thompson fue el que jugo el partido contra los Jets.

Si Tua juega , creo que Miami podría cubrir los puntos aún no sabemos a la publicación de este artículo si jugará o no pero podría ser que sí. Seguramente los Bills en el Cuarto cuarto mostrarán su magia con su QB Josh Allen y saquen la victoria de esta partido , pero que no nos sorprenda que Miami mantenga el marcador muy cerrado.

NFC – New York Giants (9-7-1) @ Minnesota Vikings (13-4) – Vikings 3.0

Pick: Giants a ganar y cubrir puntos.

No es sopresivo que Minnesota sea favorito por tan solo 3 puntos dado el hecho de que los Vikings vencieron a los Giants 27-24 al inicio de la temporada. Minnesota logró 17 puntos en el Cuarto cuarto para ganar el partido. En papel la ofensiva de los Vikings – 1er lugar NFC Norte- debería sobrepasar a la de New York que le cuesta trabajo lograr sus pases. Por el otro lado los Giants -3er lugar de NFC Este- tienen a su favor que saben correr la pelota lo podrían usar a su favor contra la defensiva débil de Minnesota.

Los Vikings tienen un récord 8-1 en casa esta temporada con un promedio de 27 puntos por juego en su estadio. ¿Podrán los Giants aguantarles el paso? Se espera que sea un partido cerrado pero ¿podrá Kirk Couisns QB de los Vikings con este juego importante? o será ¿ Daniel Jones QB de los Giants el héroe de New York? Este partido también cualquier de los dos tienen posibilidades de ganarlo pero si hay que inclinarse por alguno , me iría con los Giants a ganar y cubrir puntos.

AFC – Baltimore Ravens (10-7) @ Cincinnati Bengals (12-4) – Bengals 6.5

Pick: Cincinnati a ganar y cubrir puntos.

En este partido la gran pregunta es ¿ qué esta pasando con el QB de los Ravens Lamar Jackson? Se lastimo en diciembre la rodilla en los medios poco se dijo de su lesión, su 2do QB Tyler Huntley es un opción buena pero ahora también está en lista de lesionados, así es que hay muchas preguntas sobre quién dirigirá la ofensiva de los Ravens – 2do lugar AFC Norte- en este juego.

De cualquier forma ambos QB no tienen pases muy destacados que digamos. A Baltimore se le dificulta correr la pelota en la ofensiva, los Bengals- 1er lugar AFC Norte- solo permiten un promedio de 90 yardas por juego y 18 puntos en contra como equipo en casa. La defensa de Baltimore deberá de destacar y buscar intercepciones contra la ofensiva de Cincinnati que dicho sea de paso la dirige uno de los mejores QB de la liga Joe Burrow. Los Bengals han ganado 8 partidos consecutivos y con un récord 7-1 a cobertura de puntos. Todo indica que Cincinnati sacara está victoria y cubrirá los puntos.

Lunes por la Noche. 16 de enero Monday Night Football

NFC Dallas Cowboys (12-5) @ Tampa Bay Bucaneers (8-9) – Cowboys 3.0

Pick: Dallas a ganar y cubrir puntos.

Este es a mi juicio un partido disparejo Dallas -2do lugar NFC Este- ganó 4 juegos a los Bucs -1er lugar NFC Sur- el año pasado. Esta ha sido la primer temporada de Tom Brady con un récord perdedor recordemos que si bien están en los playoffs llegaron con más partidos perdidos que ganados. Estos equipos jugaron en la semana 1 al principio de la temporada los Bucs ganaron 19-3 , Tampa uso su ataque al correr la pelota y dominar la defensa de Dallas, el RB Leonard Fournette corrió 127 yardas ese juego.

En ese juego también se lastimo la mano el QB de Dallas, Dak Prescott. Es difícil confiar en ambos QB aunque Dallas ha probado que sabe correr mejor la pelota a la ofensiva, los Cowboys tienen un promedio de 150 yardas corridas como equipo visitante esta temporada. Tampa Bay tienen un récord 2-7 en cobertura de puntos como equipo en casa esta temporada. Los Cowboys y sus pases serán la clave en este juego, así como la presión que ejerzan sobre Tom Brady para que no complete sus pases. Parece que todo marca a Dallas a ganar y cubrir los puntos.