Un futuro más largo para los canes: Pastillas para alargar la vida de perros

La ciencia avanza a pasos agigantados, y no solo para los humanos. La medicina veterinaria está en la cúspide de una revolución que podría cambiar la forma en que concebimos el envejecimiento de nuestros compañeros caninos. Dos estudios clínicos de gran envergadura en Estados Unidos están acaparando la atención de la comunidad científica y de dueños de mascotas en todo el mundo, investigando si es posible usar pastillas para alargar la vida de perros.

Los proyectos STAY y TRIAD, liderados por la empresa Loyal y la Universidad de Washington, respectivamente, prometen no solo sumar años a la vida de los canes, sino también mejorar su calidad, combatiendo los males propios de la vejez. Este es el amanecer de una nueva era en la longevidad canina. El proyecto STAY de la empresa Loyal ha ganado notoriedad por su enfoque en la longevidad de las razas grandes y gigantes, que suelen tener una esperanza de vida significativamente menor.

El estudio administra una fórmula experimental llamada LOY-002 a más de 1,300 perros mayores de 10 años. Este medicamento, en forma de pastilla, actúa sobre las vías metabólicas del envejecimiento, que en perros de razas grandes se activan antes que en sus pares más pequeños. El objetivo del estudio es demostrar que las pastillas para alargar la vida de perros no solo son viables, sino que también pueden ofrecer un año o más de vida saludable y activa.

Si los resultados siguen siendo prometedores, Loyal podría obtener la aprobación de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) para su uso, lo que marcaría un hito sin precedentes en el cuidado de mascotas. En paralelo, el proyecto TRIAD del Dog Aging Project, con la Universidad de Washington a la cabeza, está explorando los efectos de la rapamicina en cerca de 850 perros.

Este fármaco, conocido en la medicina humana como un inmunosupresor utilizado en trasplantes, ha demostrado en estudios con ratones que puede extender su esperanza de vida al inhibir la proteína mTOR, un regulador clave en el envejecimiento celular. El ensayo en perros busca replicar estos resultados y, más importante aún, demostrar la seguridad y eficacia a largo plazo de estas pastillas para alargar la vida de perros.

Los investigadores no solo miden la longevidad, sino que también evalúan la salud del corazón, la función cognitiva y la movilidad, asegurándose de que los años adicionales sean de alta calidad. Los resultados preliminares ya han mostrado mejoras en la función cardíaca en algunos de los perros tratados. Ambos estudios representan un cambio de paradigma, moviendo la medicina veterinaria del simple tratamiento de enfermedades a la prevención del envejecimiento en sí mismo. La posibilidad de que estas pastillas para alargar la vida de perros estén disponibles para el público no es una fantasía lejana, sino un futuro cada vez más tangible.

Si bien es crucial ser cautelosos y esperar la aprobación final de los organismos reguladores, los avances son innegables. La investigación no solo tiene el potencial de extender el tiempo que compartimos con nuestros compañeros caninos, sino que también podría proporcionar información valiosa para los estudios sobre el envejecimiento humano. El sueño de una vida más larga y saludable para nuestros fieles amigos está más cerca de convertirse en una realidad.

