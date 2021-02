Apenas en diciembre pasado, y en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus; el joven diseñador Carter Altman se graduó de la Escuela Gallatin de Estudio Individualizado de la Universidad de Nueva York; cuyos egresados notables incluyen a Paul Banks, Timothée Chalamet, Anne Hathaway y Rooney Mara, por mencionar a algunos.

Rápidamente, la mente creativa de Altman decidió poner manos a la obra y a través de su marca, Carter Young, emprendió una nueva colección de indumentaria nombrada ‘Doldrums’, que toma cierta inspiración de los caóticos acontecimientos actuales.

El sentimiento del creativo por la materialidad es muy específico. Tiene ideas novedosas sobre cómo hacer que las formas clásicas se sientan emocionantes.

La arquitectura gótica y la estética estructural también forman parte de la visión artística de Altman. Un casi universitario, que al igual que sus colegas, tiene como referente la música alternativa del 2000. Dicha teoría se demuestra con la elección del protagonista de la cápsula: nada más y nada menos que Paul Banks, el reconocible líder de Interpol.

«Hace más frío de lo planeado y olvidé mis guantes. Al pasar por una tintorería, hago una pausa en el calor de la ventilación de escape, huele a vapor y ropa de cama limpia. Me pongo los auriculares para calentarme los oídos y meto la mano en el bolsillo, ¿voy por el camino correcto?. Tecleando, presiono play en la música. La voz baja de Paul retumba cuando comienza «Obstacle 2» de Interpol. De repente ya no estoy tan perdido, y no tengo tanto frío».

Carter al escuchar ‘Turn on the Bright Lights’ por primera vez, a los 18 años.