Paul McCartney está escribiendo lo que sería el primer musical de su carrera, que será ambientado para una producción teatral. La obra es una adaptación de la clásica película navideña It´s a wonderful life.

Para este clásico McCartney colabora con el dramaturgo Lee Hall, que es el guionista de películas como Billy Elliot y Rocketman, también trabaja con el productor de West End, Bill Kenwright.

El cantante y bajista de los Beatles señaló que todo comenzó cuando Kenwright le envió un correo electrónico tres años atrás preguntándole si escribir un musical sería algo que le interesaría.

«Escribir un musical no es algo que me haya atraído mucho, pero Bill y yo nos reunimos con Lee Hall y tuvimos una charla y me di cuenta de que esto podría ser interesante y divertido», comentó McCartney.