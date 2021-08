La banda de synth pop, Future Islands parece que aprovechó de buena forma el parón en la industria musical por culpa del covid-19, y a casi un año de su reciente álbum As Long As You Are, han decidido lanzar “Peach”, un tema inédito e independiente de alguna producción en particular.

“Peach” es una de esas canciones hechas para darle alegría a tu día, para ponerte de buen humor ya que tiene un ritmo bastante agradable al oído, y la letra te hará reflexionar sobre las cosas de la vida y naturaleza, pero sin afán de ensimismarte, más bien para que comprendamos la correlación entre ambas partes importantes en el mundo.

Future Islands experimenta con todo el poder de los sintetizadores, sin embargo, la voz y lírica de Samuel Herring, el vocalista, te llevan a un punto de observación auditiva, si así se pudiese definir el concepto, donde la contemplación y meditación sobre la madre naturaleza son el objetivo. Imagina que vas en la calle, escuchando “Peach”, echando los pasos prohibidos y a la vez, analizando todo lo que has aportado al mundo, pero todo lo bueno, porque la melodía te invita a eso.

Por si fuera poco, la portada del sencillo es toda una joyita, ya que se trata de una imagen que asemeja una pintura en óleo de un durazno (peach en inglés) sobre un cielo con distintas tonalidades de azul. Una belleza para el ojo.

Al momento no se conoce una razón en específico del porqué lanzaron “Peach” como un tema en solitario, si fue para alegrar a sus fans o si vendrá en el próximo material discográfico. Lo que sí se sabe, es que Future Islands está de regreso en los estudios, y puede que el álbum As Long As You Are sirva de telonero para el siguiente movimiento de la banda originaria de Baltimore.

