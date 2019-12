PEARL JAM LANZARÁ CANCIONES NAVIDEÑAS.

Pearl Jam anunció que lanzará sus canciones navideñas a través de todas las plataformas de streaming. El conjunto de temas llevará por nombre 12 Days of Pearl Jam, y esta hecha en conjunto con su club de fans Ten Club.

Durante 12 días los fans de la banda podrán disfrutar de la voz de Eddi Vedder entonando melodías navideñas. Habrá un lanzamiento por día en todas las plataformas hasta cumplirse los 12 días, después será creada una lista con todos los sencillos.

12 Days of Pearl Jam, tiene versiones inéditas grabadas en vivo y algunos covers de distintos artistas entre ellos John Lennon y del rey del rock and roll Elvis Presley. Entre las canciones más aclamadas están «Someday At Christmas» de Stevie Wonder «Don’t Believe In Christmas» la versión de The Sonics.

Todos estas canciones solo habían sido disfrutadas por los miembro de Ten Club. «Let Me Sleep (Christmas Time)» es el primer single disponible, esta canción fue lanzada por primera vez en 1991.

La idea de hacer temas navideños surgió en 1991, a partir de entonces se convirtió en una tradición de la banda para sus seguidores, excepto en 1994, 2008, 2014 y 2018. Los sencillos eran editados en vinilos con diseños exclusivos y eran de edición limitada. También eran enviados por correo días antes de Navidad.

Hace unos días Vedder y compañía anunciaron su gira 2020 por Europa. Son 13 presentaciones programadas iniciarán en junio en el festival de Frankfurt y finalizarán el 21 de julio en Amsterdam, en donde compartirán escenario con otras bandas como Pixies, IDLES y White Reaper.

