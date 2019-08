En una entrevista para el diario The Guardian, el vocalista de Foo Fighters reveló que le ofrecieron unirse como baterista de Pearl Jam, pero Dave Grohl no acepto.

En la entrevista Dave Grohl recordó las canciones más importantes de su carrera artística, tanto con Foo Fighters como con Nirvana, agrupación con la que consiguió varios éxitos.

Grohl compartió al escuchar la canción «Alone + Easy Target» que después del suicidio de Kurt Cobain recibió la invitación para unirse a Pearl Jam, pero rechazó las ofertas.

«Después de que Nirvana terminó, no quería tocar música. Estoy seguro de que no quería ser el baterista de alguien. Sabía que me recordaría a Nirvana. Estoy muy orgulloso. Nirvana cambio mi vida para siempre, pero hubo momentos en que quise escapar. Solo levantar un instrumento o encender una radio me puso muy triste. Luego me di cuenta de que debía hacer lo que siempre había hecho: ir a un sótano, grabar solo, podía reiniciar mi corazón.» Dave Grohl