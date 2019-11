PEARL JAM PODRÍA REGRESAR A MÉXICO CON NUEVO DISCO

Este año Pearl Jam enloqueció a sus fans mexicanos dando a conocer una serie de imágenes a través de sus redes sociales como Twitter e Instagram. Primero, en mayo la banda subió la foto de una colección de boletos de las presentaciones de la banda en nuestro país.

El último concierto en México de la banda fue en 2015, al término de la gira oficial de su último disco Lightning Bolt. En enero de este año Jeff Ament, bajista de anunció que estaban acabando su nuevo disco influenciado por la muerte de Chris Cornell.

https://www.instagram.com/p/B4qQjvtlhK_/?utm_source=ig_web_copy_link

Los que han presenciado, algún concierto de la banda en México saben que estos son sucesos únicos e imperdibles. Los rumores que hablan del regreso de la agrupación de Eddie Vedder, luego de cuatro años de su última presentación, han estado presentes este año; tal vez augurando su regreso el próximo año.

Recordemos que también fotógrafo Danny Clinch dio a conocer una imagen en la que se puede ver a la agrupación en una especie de ensayo de lo que podría ser un nuevo disco.

Por si fuera poco también lanzaron un gif compuesto por los flyers de algunas de sus presentaciones en el país acompañado de la frase mencionada, lo que generó suspicacia entre sus fans sobre un concierto próximo en México. Por ahora no nos queda más que esperar a que se anuncie una fecha de la agrupación en México para 2020.

¡Viva la México! 🇲🇽

Have you been to a #PearlJam show in Mexico? pic.twitter.com/vYSt49o9kq

— Pearl Jam (@PearlJam) May 13, 2019