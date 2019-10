PEARL JAM PUBLICARÁ POR PRIMERA VEZ EN VINILO SU MTV UNPLUGGED

Pearl Jam grabó en 1992 un concierto para MTV Unplugged en Nueva York, el cual no tuvo recorrido comercial, por lo que ahora llegará por primera vez una edición en vinilo que contendrá parte de este recital.

El viernes 29 de noviembre de este año se realizará la tradicional edición del Black Friday, el cual inicia la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, a este día comercial se han sumado distintos países alrededor del mundo.

Son varias las industrias que se han unido a este día, entre las que se encuentra la musical, la cual suele dar varias sorpresas de lanzamientos además de otorgar al público la oportunidad de adquirir ciertas piezas que son difíciles de hallar o que son ediciones especiales.

Este año se anunció a través de la web oficial del Record Store Day (que es el día de las pequeñas disqueras el cual se realiza en abril y en donde los coleccionistas o amantes de la música pueden adquirir varias joyas a muy buenos precios, sin embargo, también participa en el Black Friday) que habrá distintos lanzamientos limitados, entre los que se encuentra el disco en vinilo del MTV Unplugged de Pearl Jam.

El unplugged ya había tenido varias versiones piratas y los fans lo habían difundido a través de distintos lugares, incluso era posible escuchar una prueba de sonido de aquel concierto.

En el momento en que grabaron el recital la banda liderada por Eddie Vedder solo tenía un disco titulado Ten, por lo que este concierto se consideró una versión acústica del mismo; en esta presentación tocaron la canción State of Love and Trust la cual era inédita, además de Rockin’ in the Free World de Neil Young.

En el 2009 Pearl Jam lanzó un formato en DVD del aquel unplugged de 1992 siendo parte de la re-edición de lujo de su disco Ten.

Después de tanto tiempo el disco tendrá una edición de audio en vinilo con una tirada limitada de 13,000 copias, por lo que los fans tendrán que apurarse si lo quieren conseguir.

El material no contendrá la actuación entera debido a las características del vinilo, pero se podrán escuchar las siguientes canciones:

Oceans State of Love and Trust Alive Black Jeremy Even Flow Porch

