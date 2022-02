La historia real detrás de la película Benedetta

Benedetta la película dirigida por Paul Verhoeven y basada en hechos reales. Se inspira en el libro Actos impúdicos (Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy) de la historiadora Judith C. Brown, publicado en 1986. En el cual la escritora documentó la historia de Benedetta Carlini, una monja mística lesbiana que vivió en el siglo XVII, y terminó trasgrediendo las normas de la iglesia.

Razón por la cual los historiadores la consideran una figura importante a la hora de tratar temas sobre espiritualidad femenina y el lesbianismo. En 2021 se estrenó este filme y colocó nuevamente la polémica vida de este personaje en el foco público.

Benedetta Carlini

Desde niña, Benedetta ingresó al Convento de la Madre de Dios, en Pescia. Lo curioso con ella es que según las investigaciones de Judith, la monja no tenía mucha influencia religiosa, sin embargo poseía el don de la revelación mística. Por lo que sobresalió en este sitio, además de que se descubrió que era capaz de comunicarse directamente con Jesucristo y los ángeles. Pero eso no era todo, pues existen registros de que la italiana llegaba a tomar la forma de un hombre joven y atractivo. Y otro punto a favor es que poco a poco comenzó a presentar los tan sonados estigmas, es decir, las mismas heridas que Cristo padeció cuando fue crucificado. Por tal razón, los habitantes del convento ascendieron a Benedetta hasta convertirse en abadesa a la edad de 30 años.

Por otro lado, la monja estuvo en boca de todos, pues los rumores corrieron en el convento como la pólvora. Algunos aseguraban que Benedetta se había «casado» con Jesús en una ceremonia, que los estigmas en realidad eran heridas realizadas por ella misma, pero el máximo escándalo fue la relación lésbica que sostuvo con una monja llamada Bartolomea.

Quien rápidamente se convirtió en su amante, según las investigaciones y archivos consultados por la historiadora ambas mujeres mantuvieron encuentros sexuales. Bajo la justificación de que un ángel poseía cada cierto tiempo a Benedetta, los sucesos se dieron cada que este hombre de nombre Splenditello se apoderaba de la monja.

Su caso y los detalles de aquellas prácticas, llegaron al Vaticano. Por lo que las autoridades de la Iglesia se espantaron y calificaron sus actos como blasfemos. Por lo que Bendetta fue sentenciada a prisión dentro de su mismo convento, donde murió 35 años después.

La historia llevada a la pantalla grande

La cinta está protagonizada por Virginie Efira, quien encarna a Benedetta; Daphne Patakia interpreta a su amante y también vemos a Charlotte Rampling como Sor Felicita.

«A finales del siglo XVII, con la plaga asolando la tierra, Benedetta Carlini se une al convento en Pescia, Toscana, como novicia. Capaz desde temprana edad de realizar milagros, el impacto de Benedetta en la vida de la comunidad es inmediato y trascendental.»