DANNY BOYLE PRODUCIRÁ UNA PELÍCULA SOBRE CREATION RECORDS

Creation Records es una disquera fundada por Alan McGee que vio las primeras piezas musicales de artistas como The Jesus And Mary Chain, Oasis y Primal Scream. También abrieron sus puertas a proyectos que se encargaron de convertir al sello en la cúspide del shoegaze en el Reino Unido, como My Bloody Valentine, Slowdive, Ride y Swervedriver.

The Creation Records Story: Riots, Raves And Running A Label es el nombre del libro que publicó McGee en 2001 y que fue un punto de partida para Creation Stories, una película que abordará la historia de la disquera con Danny Boyle, director de Trainspotting, y Nick Moran, a quien seguramente recuerdan por dirigir The Kid en 2010.

En el libreto de Creation Stories también colabora Irvine Welsh, quien en varias ocasiones ha hecho una sólida mancuerna con Boyle, por lo que será demasiado interesante ver el resultado final de esta cinta que se encargará de documentar una de las mejores disqueras independientes de la historia en su rubro y que sin duda vale la pena conocer.

Si bien aún no hay una fecha para su estreno oficial, la película comenzará a filmarse en Londres a mediados de mayo.

