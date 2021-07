Scott Weiland, el fallecido vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver tendrá una película inspirada en su vida. Como bien recordaremos, el músico murió un 3 de diciembre de 2015 a los 48 años de edad. La causa oficial fue una sobredosis accidental y lo hallaron sin vida en su autobús. Pues se encontraba de gira por Bloomington, Minnesota en ese entonces. Su repentina pérdida continúa doliendo muy profundo en sus fans y colegas músicos. Dejó un gran legado, pero sobretodo un hueco irreemplazable en la historia del rock.

«Paper Cuts», la película

Detrás de ésta gran producción se encuentra Dark Pictures y Orian Williams, quienes adquirieron los derechos del libro Not Dead & Not for Sale (2011). Las memorias que Weiland escribió con David Ritz. Jennifer Erwin, una súper fan de Stone Temple Pilots que también es do fundadora de Dark Pictures con Anne Beagan, escribirá el guión para la adaptación cinematográfica que lleva por nombre: Paper Cut.

Se ha adelantado que el argumento y estructura para el filme, será totalmente sobre la vida de Weiland, sin embargo fusionarán su fama mundial con una historia un tanto romántica. La caída y el ascenso del líder de la banda de rock será fielmente retratado en este proyecto, así como su lucha contra las adicciones.

«Es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre cariñoso y tierno que era, el atleta de secundaria que era, el alma melancólica que era y el legendario líder que lo hará. siempre lo será.” Jennifer Erwin

Por si esto fuera poco, la película contará con la licencia para utilizar el legado musical de Weiland y algunas canciones inéditas compuestas por el mismo músico. Facilidades que se otorgaron gracias a que Dark Pictures tiene un acuerdo con los herederos del músico. Paper Cuts tiene expectativas muy grandes, ya que el director Orian Williams, es reconocido por las cintas biográficas de Ian Curtis (Control, 2007) y sobre Morrissey (England is mine, 2017).

