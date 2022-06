Las películas lanzadas este 2022 que no puedes perderte

Estamos a la mitad del 2022 y este año ya nos ha dejado grandes filmes que tienes que darles una vistazo. Lo mejor de este conteo es que se incluyen varios géneros y encontrarás un título para todos los gustos. Drama, suspenso, acción, de arte y hasta un toque de comedia que te hará pasar un buen rato en el sillón disfrutando del cine.

Todas estas cintas ya se estrenaron y por lo tanto se encuentran disponibles en plataformas de streaming como YouTube, Netflix o Paramount. Incluso varias fueron nominadas al Óscar al igual que su elenco.

Muerte en el Nilo

Una excelente película que tienes que ver si o si, es Muerte en el Nilo. El detective Hercule Poirot investiga el asesinato de una rica y joven heredera a bordo del mismo crucero por el río Nilo en el que pasa las vacaciones Poirot.

Scream

El remake de Scream no es tan malo como se esperaba. 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila ciudad de Woodsboro, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar secretos del pasado.

Moonfall

Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía directamente contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto, y con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta.

Pero solo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranóico KC Houseman (John Bradley) la creen. Estos héroes organizarán una misión espacial imposible, dejando atrás a todos sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas.

Ojos de Fuego

Es una nueva adaptación de la novela clásica de Stephen King. La película narra la historia de una chica con extraordinarios poderes pirotécnicos que lucha para proteger a su familia y a sí misma de las siniestras fuerzas que quieren capturarla y controlarla.

Andy (Zac Efron) y Vicky (Sydney Lemmon) llevan más de una década huyendo en un desesperado intento de esconder a su hija Charlie (Ryan Kiera Armstrong) de una oscura agencia estadounidense empeñada en aprovechar su increíble don para convertir el fuego en un arma de destrucción masiva.

Agente 355

Cuando un arma ultra secreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA, Mason «Mace» Brown (Jessica Chastain) debe unir fuerzas con la agente alemana Marie (Diane Kruger), la ex aliada del MI6 y especialista en informática Khadijah (Lupita Nyong’o), y la experta psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz), en una misión letal y vertiginosa para recuperarla.

Mientras, una misteriosa mujer mujer, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), sigue todos sus pasos. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. En el camino, se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana.

Cásate conmigo

Una estrella del pop descubre que su prometido la engaña momentos antes de su gran boda, así que decide casarse con un completo desconocido del público, sin darse cuenta de que sus vidas, quizá, van a quedar unidas para siempre.

Jurassic World

La isla Nublar y su parque han sido destruidos, pero el problema no se terminó. Con los dinosaurios dispersos por todo el mundo, la convivencia entre el presente y el pasado alcanza un nuevo nivel de tensión.

El método Williams

Biopic sobre Richard Williams (Will Smith), el padre de las reconocidas tenistas Venus (Saniyya Sidney) y Serena Williams (Demi Singleton). Convertido en una figura pública, gracias al gran plan estratégico que marcó para sus dos hijas cuando apenas tenían cuatro años junto a Rick Macci (Jon Bernthal), el entrenador que se encargó de perfeccionar el talento de ambas. El largometraje narrará la gran influencia que llegó a ejercer en las hermanas desde su infancia hasta convertirlas en las deportistas de élite que son hoy en día.

Malnazidos

La Guerra Civil española ha llenado de cadáveres las trincheras en las que se encuentran tanto los republicanos como los nacionales. Jan Lozano (Miki Esparbé), capitán de la quinta brigada del último bando, cae prisionero de un pelotón rival mientras realizaba una misión rutinaria. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es llevar a cabo una tarea en campo enemigo que se antoja imposible. Pero lo que no esperaba era la aparición de un peligro aún mayor.

Si quiere sobrevivir, Lozano deberá dejar de lado el odio mutuo y trabajar con sus rivales para hacer frente a su enemigo común: los infectados. La película está dirigida por Javier Ruíz Caldera y Alberto de Toro.

Los Ojos de Tammy Faye

Tammy Faye, junto con su marido Jim Bakker, fue una famosa televangelista que dominó el terreno en los años 70 y 80, llegando a tener su propia cadena y un parque de atracciones temático. Pero al final las deudas, la infidelidad y las adicciones acabaron con su imperio, pero nada la hundió.

Los Ojos de Tammy Faye es una película basada en el documental homónimo de Fenton Bailey y Randy Barbato que trata el ascenso, caída y redención de la televangelista. Esta adaptación está dirigida por Michael Showalter (La gran enfermedad del amor), con un guión de Abe Sylvia (Nurse Jackie). El reparto está formado por estrellas como Jessica Chastain (It: Capítulo 2, X-Men: Fénix Oscura) Andrew Garfield (Hasta el último hombre, La Red Social).

Cyrano

El galardonado director Joe Wright envuelve a los espectadores en una sinfonía de emociones con música, romance y belleza en «Cyrano», reinterpretando la historia intemporal de un doloroso triángulo amoroso. Cyrano de Bergerac (interpretado por Peter Dinklage), hombre adelantado a su tiempo, deslumbra tanto con agudos juegos de palabras en una justa verbal como con su brillante manejo de la espada en un duelo.

Pero, convencido de que su aspecto le hace indigno del amor de una querida amiga, la radiante Roxanne (Haley Bennett), Cyrano aún no ha declarado sus sentimientos por ella, y Roxanne se ha enamorado, a primera vista, de Christian (Kelvin Harrison, Jr.).

Veneciafrenia

Durante décadas, Venecia se ha ido apagando poco a poco por culpa de los turistas. Los venecianos, cansados de que su ciudad esté muriendo poco a poco, han decidido poner freno a esta invasión organizándose en grupo y dando rienda suelta a su instinto de supervivencia. Sin embargo, un grupo de turistas españoles que desconocen esta situación, viajan a Venecia con el objetivo de divertirse.

Pero una vez allí, se verán obligados a luchar por sus vidas. Veneciafrenia forma parte de The Fear Collection, un sello de películas de terror ideado por Álex de la Iglesia y Carolina Bang bajo la producción de Pokeepsie Films, junto a Sony Pictures y Amazon Prime Video. Este largometraje, dirigido por el propio Álex de la Iglesia y con un guion de Jorge Guerricaechevarría, es el primero de la colección.

The Deer King

Después de una guerra brutal, el ex soldado Van trabaja en una mina controlada por el imperio gobernante. Un día, su existencia solitaria da un vuelco cuando una jauría de perros salvajes portadores de una enfermedad mortal e incurable lo ataca, dejando solo a Van y una joven llamada Yuna como sobrevivientes.

Finalmente libres, la pareja busca una existencia sencilla en el campo, pero son perseguidos por fuerzas nefastas. Con la intención de proteger a Yuna a toda costa, Van debe descubrir la verdadera causa de la plaga que asola el reino y su posible cura. The Deer King es una película de fantasía arrolladora que marca el debut como director de Masashi Ando, ​​cuyo trabajo en películas históricas como Spirited Away, Paprika y Your Name.

Las niñas de cristal

Dos amigas, el Ballet Clásico Nacional, presión y sacrificio. La película ‘Las niñas de cristal’, protagonizada por María Pedraza y Paula Losada y dirigida por Jota Linares.

Código emperador

Un agente de los servicios secretos empieza una relación con la empleada que trabaja en la vivienda de la pareja a la que investiga por un delito de tráfico de armas. Fue dirigida por Jorge Coira.

El Triunfo

Aunque esté en el paro con frecuencia, Etienne es un entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro penitenciario. Allí reúne a un grupo insólito de internos para representar la famosa obra de Samuel Beckett «Esperando a Godot». Cuando consigue la autorización para realizar una gira fuera de la cárcel con su pintoresca troupe de actores, a Etienne se le presenta finalmente la ocasión de prosperar.

Cada cita con el público se convierte en un nuevo éxito, y entre la improvisada compañía y su director se va forjando una relación única. Pero antes de que se dé cuenta, llega el momento de la última representación, que tendrá lugar en París.

Sundown

Neil y Alice Bennett (Tim Roth, Charlotte Gainsbourg) son el núcleo de una familia adinerada de vacaciones en México con los miembros más jóvenes Colin y Alexa (Samuel Bottomley, Albertine Kotting McMillan) hasta que una emergencia distante interrumpe su viaje. Cuando un pariente interrumpe el orden muy unido de la familia, las tensiones latentes salen a la luz en esta sacudida de suspenso del escritor y director Michel Franco.

Competencia oficial

Buscando notoriedad y prestigio social, un rico empresario se lanza a rodar una película que deje huella. Para ello, ficha a los mejores: un equipo estelar formado por la prestigiosa cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos intérpretes, de enorme talento pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez).

Ambos son leyendas, pero tienen rencillas del pasado que solucionar. A través de una serie de pruebas cada vez más peculiares propuestas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

CODA

Dotada de una voz que sus padres no pueden oír, Ruby (Emilia Jones), de diecisiete años, es la única miembro oyente de una familia sorda, una CODA, Child of Deaf Adults. Su vida gira en torno a actuar como intérprete para sus padres (Marlee Matlin, Troy Kotsur) y trabajar en el barco pesquero de la familia todos los días antes de la escuela con su padre y su hermano mayor (Daniel Durant).

Pero cuando Ruby se une al club de coro de su escuela secundaria, descubre un don para el canto y se siente atraída por su compañero de dúo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Alentada por su maestro de coro (Eugenio Derbez), entusiasta y afectuoso, a postularse en una prestigiosa escuela de música, Ruby se encuentra dividida entre las obligaciones que siente hacia su familia y la búsqueda de sus propios sueños.

El arma del engaño

Con la esperanza de cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y salvar decenas de miles de vidas, dos oficiales de inteligencia intentan poner fin a la opresión de Hitler en Europa con la ayuda del agente secreto menos pensado: un hombre muerto.