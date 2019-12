Estas son algunas películas para reflexionar sobre la idea del amor romántico

El amor romántico, es un modelo aprendido socialmente de manera inconsciente. La idea de como debemos de «querer» fue creada a través de muchos valores impuestos por la iglesia, familia, economía,etc. Estas instituciones nos enseñaron que el amor solo pasa una vez, debe ser sufrido y que la vida sólo tiene sentido cuando encontramos a nuestra alma gemela.

Aquí te dejamos una lista de películas que, muestran los peligroso de construir una relación bajo el concepto «amor romántico»

Mon Rio (Francia, 2015)

Fue parte de La 60 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Es dirigida por la francesa Maïwenn y protagonizada por el actor Vincent Cassel y Emmanuelle Bercot. Es la historia de Tony (Emmanuelle Bercot) una mujer que se encuentra en un centro de rehabilitación tras sufrir un grave accidente mientras esquiaba. Mientras se recupera se toma el tiempo para recordar su relación con Georgio (Vincent Cassel).¿Por qué se aman? ¿Quién es ese hombre al que adora? ¿Cómo pudo ceder a esa pasión sofocante y destructora? ¿En que momento cambio todo?

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Blue Valentine (Estado Unidos,2010)

Es una película del director estadounidense Derek Cianfrance. La cinta cuenta la relación de Dean y Cindy, un matrimonio con más de 6 años. Blue Valentine muestra cómo el amor romántico se va perdiendo con el paso del tiempo. Es una crítica a la idea del amor eterno y perfecto que se ha inculcado socialmente.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

La Langosta (Irlanda, Reino Unido, Grecia, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, 2015 )

Es un filme hecho por el cineasta griego Yorgos Lanthimos. Una película con una visión futurista, donde se muestra el amor de pareja como un producto. ¿Y qué pasa si no lo consumes? La sociedad te castiga por no encontrar a tu alma gemela y eres exterminado por no cumplir los convencionalismos sociales de tener un matrimonio feliz.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Love (Francia, 2015)

Es una película del polémico director Gaspar Noe. El filme fue criticado por su alto contenido sexual. Sin embargo la historia muestra como el amor basado en el sentimiento de pertenencia o posesión puede ser altamente destructivo,también es una critica la monogamia.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Annie Hall (Estados Unidos, 1997)

Es protagonizada por Diane Keaton y Woody Allen. La película narra historia de una pareja en constante crisis, a o largo de su relación desarrollan una fuerte dependencia emocional, no pueden estar juntos ni tampoco separados. El filme muestra una lucha constante de cómo no perder el individualismo cuando se comparte la vida con alguien más.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TE PUEDE INTERESAR

TODAS LAS PELÍCULAS GANADORAS DE LOS GOLDEN GLOBES

WOODY ALLEN DESCAFEINADO, FRÍVOLO, ENDEBLE

SOLO CONTRA TODOS: EL CINE DE GASPAR NOÉ

EL AMOR Y LA SEXUALIDAD VIOLENTA EN LAS PINTURAS DE ANTHONY STARK

WOODY ALLEN DESCAFEINADO, FRÍVOLO, ENDEBLE