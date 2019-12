TODAS LAS PELÍCULAS GANADORAS DE LOS GOLDEN GLOBES

Los Golden Globes se crearon en 1944 para reconocer a lo mejor del cine y la televisión

La temporada de premios cinematográficos ya comenzó y con ella algunos de los premios más importantes han anunciado a los nominados a lo mejor del 2019, entre ellos los Golden Globes.

Recientemente la página oficial de los Globos de Oro ha dado a conocer a los contendientes para llevarse el tan anhelado premio.

Los nominados este año en la categoría Mejor Película de Drama son:

1917– Sam Mendes

THE IRISHMAN– Martin Scorsese

JOKER– Todd Phillips

MARRIAGE STORY– Noah Baumbach

THE TWO POPES– Fernando Meirelles

Por otra parte las nominadas a Mejor Película Comedia o Musical son:

DOLEMITE IS MY NAME– Craig Brewer

JOJO RABBIT– Taika Waititi

KNIVES OUT– Rian Johnson

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD– Quentin Tarantino

ROCKETMAN– Dexter Fletcher

A continuación preparamos para ti una lista con todas las películas ganadoras de un Globo de Oro desde que se instauró esta premiación.

1944- The Song of Bernadette (La canción de Bernadette)

Estos premios son otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y como su nombre lo dice, sus miembros son periodistas que reconocen lo mejor del cine y la televisión dentro de Estados Unidos, así como algunas películas extranjeras.

1945- Going My Way (El buen pastor)

1946- The Lost Weekend (Días sin huella)

1947- The Best Years of Our Lives (Los mejores años de nuestra vida)

1948- Gentleman’s Agreement (La luz es para todos)

1949- The Treasure of the Sierra Madre (El tesoro de Sierra Madre)

En este año decidieron premiar a dos películas, en ese momento no habían creado la categoría de Mejor Película Comedia o Musical, además acostumbraran a premiar solo a la película ganadora, no existían nominados.

1949- Johnny Belinda (Belinda)

1950- All The King’s Men (El Político)

Fue a partir de este año cuando comenzaron a nominar a diversos candidatos; aunque empezaron con sólo dos nominados por categoría.

1951- Sunset Boulevard (El ocaso de una vida)

1952- Mejor Película Drama: A Place in the Sun (Ambiciones que matan)

1952- Mejor Película Musical o Comedia: An American in Paris (Un americano en París)

A partir de este año agregaron la categoría de Mejor Película Comedia o Musical, ya que les parecía que no podían englobar todas las cintas en una sola competencia.

Fue en este año también cuando crearon el reconocimiento Cecil B. deMille para honrar la excelencia en la industria. El productor Cecil B. deMille fue el primero en recibirlo.

1953- Mejor Película Drama: The Greates Show in Earth (El espectáculo más grande del mundo)

1953- Mejor Película Musical o Comedia: With a Song in My Heart (Cuando el alma sufre)

1954- Mejor Película Drama: The Robe (El manto sagrado)

Este año no existió la categoría de Comedia o Musical.

1955- Mejor Película Drama: On the Waterfront (Nido de ratas)

1955- Mejor Película Musical o Comedia: Carmen Jones (Carmen de fuego)

1956- Mejor Película Drama: East of Eden (Al este del Paraíso)

1956: Mejor Película Musical o Comedia: Guys and Dolls (Ellos y Ellas)

1957- Mejor Película Drama: Around the World in 80 Days (La vuelta al mundo en 80 días)

1957- Mejor Película Musical o Comedia: The King and I (El Rey y yo)

1958- Mejor Película Drama: The bridge on the river Kwai (El puente sobre el río Kwai)

1958- Mejor Película Musical o Comedia: Les Girls

1959- Mejor Película Drama: The Defiant Ones (Fugitivos)

1959- Mejor Película Comedia: Auntie Mame (La tía Mame)

En este año separaron la categoría Comedia de Musical por la prolífica producción de musicales que existió en ese momento.

1960- Mejor Película Drama: Ben-Hur

1960- Mejor Película Comedia: Some Like it Hot (Una Eva y dos Adanes)

1961- Mejor Película Drama: Spartacus (Espartaco)

1961- Mejor Película Comedia: The Apartment (Piso de soltero)

1962- Mejor Película Drama: The Guns of Navarone (Los cañones de Navarone)

1962- Mejor Película Comedia: A Majority of One

1963- Mejor Película Drama: Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia)

1963- Mejor Película Comedia: That Touch of Mink (Suave como el visón)

1964- Mejor Película Drama: The Cardinal (El Cardenal)

1964- Mejor Película Comedia o Musical: Tom Jones

Fue hasta 1964 cuando volvieron a mezclar las producciones de Comedia y Musical.

1965- Mejor Película Drama: Becket

1965- Mejor Película Comedia o Musical: My Fair Lady (Mi bella dama)

1966- Mejor Película Drama: Doctor Zhivago

1966- Mejor Película Comedia o Musical: The Sound of Music (La novicia rebelde)

1967- Mejor Película Drama: A Man for all Seasons (Un hombre de dos reinos)

1967- Mejor Película Comedia o Musical: The Russians are coming, The Russians are coming (¡Qué vienen los rusos!)

1968- Mejor Película Drama: In the Heat of the Night (Al calor de la noche)

1968- Mejor Película Comedia o Musical: The Graduate (El Graduado)

1969- Mejor Película Drama: The Lion in Winter (El león en invierno)

1969- Mejor Película Comedia o Musical: ¡Oliver!

1970- Mejor Película Drama: Anne of the thousand days (Ana de los mil días)

1970- Mejor Película Comedia o Musical: The Secret of Santa Vittoria (El secreto de Santa Vittoria)

1971- Mejor Película Drama: Love Story (Historia de amor)

1971- Mejor Película Comedia o Musical: M*A*S*H

1972- Mejor Película Drama: The French Connection (Contacto en Francia)

1972- Mejor Película Comedia o Musical: Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado)

1973- Mejor Película Drama: The Godfather (El Padrino)

1973- Mejor Película Comedia o Musical: Cabaret

1974- Mejor Película Drama: The exorcist (El exorcista)

1974- Mejor Película Comedia o Musical: American Graffiti (Locura de verano)

1975- Mejor Película Drama: Chinatown

1975- Mejor Película Comedia o Musical: The Longest Yard (Golpe bajo: El juego final)

1976- Mejor Película Drama: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Atrapados sin salida)

1976- Mejor Película Comedia o Musical: The Sunshine Boys (La pareja chiflada)

1977- Mejor Película Drama: Rocky

1977- Mejor Película Comedia o Musical: A Star is Born (Nace una estrella)

De 1973 a 1977 estuvo activa la categoría de Mejor Documental, sin embargo, paulatinamente la eliminaron.

1978- Mejor Película Drama: The Turning Point (Paso decisivo)

1978- Mejor Película Comedia o Musical: The Goodbye Girl (La chica del adiós)

1979- Mejor Película Drama: Midnight Express (Expreso de medianoche)

1979- Mejor Película Comedia o Musical: Heaven Can Wait (El cielo puede esperar)

1980- Mejor Película Drama: Kramer vs Kramer

1980- Mejor Película Comedia o Musical: Breaking Away (Los muchachos del verano)

1981- Mejor Película Drama: Ordinary People (Gente como uno)

1981- Mejor Película Comedia o Musical: Coal Miner’s Daughter (La hija del minero)

1982- Mejor Película Drama: On Golden Pond (En la laguna dorada)

1982- Mejor Película Comedia o Musical: Arthur

1983- Mejor Película Drama: E.T. The Extra-Terrestrial (E.T., El extraterrestre)

1983- Mejor Película Comedia o Musical: Tootsie

1984- Mejor Película Drama: Terms of Endearment (La fuerza del cariño)

1984- Mejor Película Comedia o Musical: Yentl

A lo largo de los años han ido agregando y desapareciendo distintas categorías según las realizaciones de cada época.

1985- Mejor Película Drama: Amadeus

1985- Mejor Película Comedia o Musical: Romancing the Stone (Tras la esmeralda perdida)

1986- Mejor Película Drama: Out of Africa (África mía)

1986- Mejor Película Comedia o Musical: Prizzi’s Honor (El honor de los Prizzi)

1987- Mejor Película Drama: Platoon (Pelotón)

1987- Mejor Película Comedia o Musical: Hannah and her Sisters (Hannah y sus hermanas)

1988- Mejor Película Drama: The Last Emperor (El último emperador)

1988- Mejor Película Comedia o Musical: Hope and Glory (La esperanza y la gloria)

1989- Mejor Película Drama: Rain Man (Cuando los hermanos se encuentran)

1989- Mejor Película Comedia o Musical: Working Girl (Secretaria ejecutiva)

1990- Mejor Película Drama: Born on the Fourth of July (Nacido el 4 de julio)

1990- Mejor Película Comedia o Musical: Driving Miss Daisy (Paseando a Miss Daisy)

1991- Mejor Película Drama: Dances with Wolves (Danza con lobos)

1991- Mejor Película Comedia o Musical: Green Card (Matrimonio por conveniencia)

1992- Mejor Película Drama: Bugsy

1992- Mejor Película Comedia o Musical: Beauty and the Beast (La bella y la bestia)

1993- Mejor Película Drama: Scent of a Woman (Perfume de mujer)

1993- Mejor Película Comedia o Musical: The player (Las reglas del juego)

1994- Mejor Película Drama: Schindler’s List (La lista de Schindler)

1994- Mejor Película Comedia o Musical: Mrs. Doubtfire (Papá por siempre)

1995- Mejor Película Drama: Forrest Gump

1995- Mejor Película Comedia o Musical: The Lion King (El rey león)

1996- Mejor Película Drama: Sense and Sensibility (Sensatez y sentimientos)

1996- Mejor Película Comedia o Musical: Babe (Babe, el puerquito valiente)

1997- Mejor Película Drama: The English Patient (El paciente inglés)

1997- Mejor Película Comedia o Musical: Evita

1998- Mejor Película Drama: Titanic

1998- Mejor Película Comedia o Musical: As Good as it Gets (Mejor imposible)

1999- Mejor Película Drama: Saving Private Ryan (Rescatando al soldado Ryan)

1999- Mejor Película Comedia o Musical: Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado)

2000- Mejor Película Drama: American Beauty (Belleza americana)

2000- Mejor Película Comedia o Musical: Toy Story 2

2001- Mejor Película Drama: Gladiator (Gladiador)

2001- Mejor Película Comedia o Musical: Almost Famous (Casi famosos)

2002- Mejor Película Drama: A Beautiful Mind (Una mente brillante)

2002- Mejor Película Comedia o Musical: Moulin Rouge

2003- Mejor Película Drama: The Hours (Las horas)

2003- Mejor Película Comedia o Musical: Chicago

2004- Mejor Película Drama: The Lord of the Rings: The Return of the King (El Señor de los Anillos: El retorno del Rey)

2004- Mejor Película Comedia o Musical: Lost in Traslation (Perdidos en Tokio)

2005- Mejor Película Drama: The Aviator (El aviador)

2005- Mejor Película Comedia o Musical: Sideways (Entre copas)

2006- Mejor Película Drama: Brokeback Mountain (Secreto en la montaña)

2006- Mejor Película Comedia o Musical: Walk the Line (Johny y June: pasión y locura)

2007- Mejor Película Drama: Babel

2007- Mejor Película Comedia o Musical: Dreamgirls (Soñadoras)

Fue hasta este año que la Asociación incluyó la categoría de Mejor Película Animada.

2008- Mejor Película Drama: Atonement (Expiación, deseo y pecado)

2008- Mejor Película Comedia o Musical: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet)

2009- Mejor Película Drama: Slumdog Millionaire (Quisiera ser millonario)

2009- Mejor Película Comedia o Musical: Vicky Cristina Barcelona

2010- Mejor Película Drama: Avatar

2010- Mejor Película Comedia o Musical: The Hangover (¿Qué pasó ayer?)

2011- Mejor Película Drama: The Social Network (Red Social)

2011- Mejor Película Comedia o Musical: The Kids are all right (Los niños están bien)

2012- Mejor Película Drama: The Descendants (Los descendientes)

2012- Mejor Película Comedia o Musical: The Artist (El artista)

2013- Mejor Película Drama: Argo

2013- Mejor Película Comedia o Musical: Les Misérables

2014- Mejor Película Drama: 12 Years a Slave (12 años de esclavitud)

2014- Mejor Película Comedia o Musical: American Hustle (Escándalo Americano)

2015- Mejor Película Drama: Boyhood

2015- Mejor Película Comedia o Musical: The Grand Budapest Hotel (El gran hotel Budapest)

2016- Mejor Película Drama: The Revenant (El renacido)

2016- Mejor Película Comedia o Musical: The Martian (Misión rescate)

2017- Mejor Película Drama: Moonlight

2017- Mejor Película Comedia o Musical: La La Land

2018- Mejor Película Drama: Three Billboards Outside Ebbing Missouri (Tres anuncios por un crimen)

2018- Mejor Película Comedia o Musical: Lady Bird

Actualmente existen 25 categorías, 14 en la industria cinematográfica y 11 en televisión.

2019- Mejor Película Drama: Bohemian Rhapsody

2019- Mejor Película Comedia o Musical: Green Book

La entrega número 77 de los Golden Globes se podrá ver el 5 de enero del 2020.

