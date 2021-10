PELÍCULAS QUE LA IGLESIA CATÓLICA CONSIDERA BLASFEMAS

La iglesia en otros tiempos solía interponerse entre las películas y el tipo de contenido que la sociedad consumía. Derivado de sus intromisiones varias cintas eran canceladas y censuradas en las salas de cine comerciales. Principalmente eran los filmes que se atrevían a cuestionar directamente a la iglesia o llegaban a exponer casos de abuso, corrupción, violencia y más cosas obscuras que se ocultaban celosamente en los templos (la mayoría de las veces católicos).

El siguiente listado contiene películas que en su momento despertaron las iras de los miembros de la institución y de los fanáticos religiosos. Quienes incluso protestaron e intentaron que se prohibieran las proyecciones, que en ciertos casos lo lograron, mientras que en otros sólo crearon una campaña de publicidad extra que las convirtieron en un éxito, haciendo que la curiosidad del público aumentara.

La vida de Brian

Se trata de una comedia negra lanzada en 1979, fue dirigida por Terry Jones y en el elenco participan: John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, y Terry Jones. Es narrada la historia de Brian, un joven que tiene la mala suerte de nacer en un establo de Belén el mismo día que Jesucristo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Religulous

Una película ya del milenio, Religulous es un documental dirigido por Larry Charles y protagonizado por el humorista estadounidense Bill Maher. Tal y como el título lo da a entender es una contracción entre las palabras «Religion» (religión) y «Ridiculous» (ridículo). Con esto quiere dar a entender el tono humorístico del documental, que pretende ser una sátira de las religiones y los problemas asociados.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Las hermanas de Magdalena

The Magdalene Sisters es una película escrita y dirigida por Peter Mullan y estrenada en 2002. Su narrativa se centra en tres jóvenes internadas en un asilo de las Magdalenas en Irlanda de la década de los sesenta.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

La última tentación de Cristo

Quizás una de las más polémicas y que muchos recordarán, es La Última Tentación de Cristo de 1988. Fue dirigida por Martin Scorsese, poniéndolo en el ojo del huracán en ese entonces. La escribió Paul Schrader y fue protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey. Está basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El Dios que no estuvo ahí

En inglés, The God Who Wasn’t There es un documental independiente de 2005 escrito y dirigido por Brian Flemming. El cual cuestiona la existencia de Jesús, examinando evidencia que apoya la teoría del mito de Cristo contra la existencia de un Jesús histórico, así como otros aspectos del cristianismo. Razón suficiente para desatar la furia de los creyentes.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El Exorcista

Otra película muy famosa es la de El Exorcista. La película es de terror y fue estrenada en el año de 1973. La dirección estuvo a cargo de William Friedkin, con un guion escrito por William Peter Blatty. Y se basó en su propia novela homónima de 1971. Los protagonistas son Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. La cinta relata la posesión demoniaca de Regan MacNeil, una niña de doce años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Yo te saludo, María

Yéndonos un poco más hacia el cine de arte, Yo te saludo, María es una película dirigida por Jean-Luc Godard. «Jean-Luc Godard explora la fe y las relaciones en esta historia acerca de una mujer virgen suiza quien descubre que está embarazada.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Priest

También conocida como Actos Privados. Es una cinta de 1994, clasificada como un drama británico dirigida por Antonia Bird. El guion es de Jimmy McGovern y desarrolla la historia de un sacerdote católico romano (Linus Roache) mientras lucha con dos dificultades que precipitan una crisis de fe. El estreno de la película fue controvertido y recibió la condena de la Iglesia.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

¿Viviste alguno de estos estrenos en el cine? ¿Qué otra película agregarías a la lista?