Conoce las películas mexicanas que participarán en el Festival de Cine de Sundance. Esta edición se celebrará del 23 de enero al 2 de febrero en el Park City.

Hace unos días el festival dio a conocer su programación oficial, son 118 largometrajes de 27 países. Dentro de la selección se encuentran 4 películas mexicanas independientes.

Sin señas particulares

Esta dirigida por Fernanda Valadez quien es originaria del estado de Guanajuato. Sin señas particulares narra la historia de violencia que sufren los migrantes

“Hay un evento particular que inspiró la película y es la desaparición de 17 muchachos en Celaya, que es parte de mi Estado, tomaron un camión hacia la frontera y el camión llegó sin ellos, solo con sus maletas» explicó la directora

Está filmada en el estado de Guanajuato, para su rodaje contó con el apoyo de la Comisión de Filmaciones del estado de Guanajuato (CFGTO). Obtuvo el premio de «Cine en Construcción» en la edición número 36 del Festival de Cine de San Sebastián.

Fernanda Valadez tiene 38 años, es directora y productora. Algunos de sus trabajo son los cortos de ficción 400 maletas (2014), De este mundo (2010), el largometrajes de ficción Plástico (2015) y Los días más oscuros de nosotras (2017).

Blanco de Verano

Dirigida y escrita por el mexicano Rodrigo Ruiz Patterson. Narra la historia de «Rodrigo», un adolescente de 15 años que ha vivido sin figura paterna, su vida cambia de golpe cuando el novio de su mamá llega a vivir con ellos.

Ruiz Patterson declaró en una entrevista para el periódico Reforma que la cinta no es autobiográfica.

«Sin embargo puedo decir que yo fui hijo único y me di cuenta de cómo una mujer, una mamá, daba todo por ver crecer a su hijo. Me pareció interesante abordar este tipo de familia no convencional para exponer un conflicto de madurez infantil»

Vivos

Es una coproducción México- Alemania. La dirección está hecha por Ai Weiwei, un activista chino quien ha seguido el caso de lo 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Vivos reúne fragmentos de la familia y amigos de los desaparecidos.

I Carry You with Me

Es otra coproducción hecha entre Estados Unidos y México. Está dirigida por la directora estadounidense Heidi Ewing, quien fue nominada al Óscar por el documental Jesus Camp.

I Carry You with me es una historia de amor que comienza con el encuentro de dos hombres en provincia y perdura por décadas. Esta película formará parte de la sección Next del festival.

