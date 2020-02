Si andas con ánimos de querer disfrutar de alguna película de amor propio sola, te dejamos algunas recomendaciones

El festejo de San Valentín es un pretexto para hacer regalos y ser «romántico», sin embargo, mucha gente sabe que esta fecha no es más que una construcción social y una estrategia de mercadotecnia para vender más, eso incluye a las películas.

Existen muchas cintas de amor que nos venden una idea irreal del amor y las relaciones, ante eso es importante trazar los límites de la realidad y la ficción y preguntarnos cuántos de esos escenarios son mera idealización.

Aquí te recomendamos cinco películas para ver sola o acompañada que nos muestran la historia de mujeres que recorren distintos caminos para encontrar la justicia, el amor, los sueños o la liberación, mostrándonos que al final de todo el amor propio y la coherencia es lo más importante.

5. La vida de Adèle de Abdellatif Kechiche

Adele, de 15 años, conoce a Emma, una estudiante de arte mayor que ella, con quien descubre su propia sexualidad y deseos y quien le enseña acerca de sus emociones, aunque se tenga que enfrentar a los prejuicios familiares.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

4.Three Billboards Outside Ebbing Missouri de Martin McDonagh

Luego del asesinato de su hija, una mujer se enfrenta contra la injusticia y la ineptitud policial; a través del uso de tres anuncios publicitarios denuncia que han pasado meses desde el crimen y la policía no solo no tiene respuestas sino que parece que el caso no les importa.

El largometraje recibió numerosos premios, entre ellos el Golden Globe por Mejor Película y el premio de la Academia a Mejor Actriz.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

3.Thelma & Louise de Ridley Scott

Una ama de casa y una mesera son amigas y deciden hacer un viaje para darse una escapada de la monotonía de sus vidas, luego de evitarían violación le disparan al hombre y huyen a su recorrido en carretera.

La película fue acreedora de un Golden Globe y un premio de la Academia por Mejor Guion Original.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

2. La bicicleta verde de Haifaa Al Mansour

La cinta nos muestra la historia de Wadja, una chica de Arabia Saudita quien participa en un concurso de oración del Corán en su escuela para ganar dinero y comprarse una bicicleta, pues sueña con rodar junto con su mejor amigo.

Este fue el primer filme realizado enteramente en Arabia Saudita y el primero dirigido por una mujer Saudita.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

1.Wild de Jean-Marc Valleé

Luego de la pérdida de su madre, la ruptura de su matrimonio y su lucha contra la adicción a la cocaína, una mujer se embarca en una caminata de más de 1600 km en donde revisa los momentos más difíciles de su vida.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TE PUEDE INTERESAR

EL AMOR Y LA SEXUALIDAD VIOLENTA EN LAS PINTURAS DE ANTHONY STARK

IGGY POP Y MAC DEMARCO JUNTOS EN UNA HISTORIA DE AMOR REPTILIANA

CARTAS DE AMOR ESCRITAS POR GRANDES MÚSICOS

CARTELES DE PELÍCULAS HECHOS EN ARTE POP

DENLOC: AMOR, RELACIONES FALLIDAS Y POP DEL MÁS FINO