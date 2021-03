Las películas de Wong Kar-Wai, serán estrenadas en la Cineteca Nacional gracias a uno de los grandes sitios de servicio de streaming global: MUBI. Así es, la la distribuidora con curaduría, eligió estas salas de cine para estrenar los filmes restaurados. Los cuales caen como anillo al dedo, ya que se ha a anunciado la gradual reapertura de las salas de cine en la Ciudad de México.

Serán en total siete cintas las que se estrenarán, todas bajo el título: Amor. El Cine de Wong Kar Wai. Podrás encontrarlas en cartelera de la Cineteca Nacional y también del Cine Tonalá, además MUBI tendrá la colección en su propia plataforma con fecha de estreno, para el próximo 19 de marzo.

Por si eso fuera poco, nos tienen otra sorpresa, pues unieron fuerza con Pimienta Films para estrenar las versiones remasterizadas en 4k en los cines de México (18 de marzo). Con títulos imperdibles como: In the Mood for Love (2000).

Filmes restaurados

Y a todo esto, ¿Cómo fue que sucedió este proyecto? Pues el aclamado cineasta, Wong Kar Wai decidió comenzar con la restauración de sus obras maestras. La cual el tomó aproximadamente cinco años, y para la dirección de este gran proyecto estuvo a cargo tanto Wong como L’Immagine Ritrovata.

A continuación te compartimos el listado de las películas con las fechas de estreno para que las disfrutes.

In The Mood For Love (2000) – Marzo 19

Ashes of Time Redux (2008) – Marzo 26

Chungking Express (1994) – Abril 2

The Hand (2004) – Abril 12

Fallen Angels (1995) – Abril 16

2046 (2004) – Abril 23

Happy Together (2004) – Abril 30

Así que prepárate para este increíble ciclo de cine, y atento a la cartelera para que no pierdas tu filme favorito.