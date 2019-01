MANOLO CARO Y MARIANA TREVIÑO NOS CUENTAN SOBRE PERFECTOS DESCONOCIDOS

En verdad, ¿qué tantas cosas positivas nos ha dejado la tecnología dentro de un smartphone? Probablemente las respuestas vayan desde “mucho, ahora podemos saber qué sucede en la otra parte del mundo con un solo gesto” o inclusive “es una herramienta más para la cultura y la conexión entre personas”, ¿de verdad lo es?

Estos cuestionamientos surgen inmediatamente tras el estreno de la versión mexicana de Perfectos desconocidos, historia que se vio por primera vez tras sus creadores italianos en 2016 y de un momento a otro se volvió un auténtico fenómeno mundial; poco tiempo después llegaron múltiples adaptaciones: española, francesa y ahora la mexicana dirigida por Manolo Caro e interpretada por Mariana Treviño, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Bruno Bichir y Manuel García Rulfo.

La historia es sencilla, pero con gran carga de emociones: un grupo de amigos que lleva treinta años de conocerse decide reunirse en una tranquila cena, cada quien lleva a su respectiva pareja y su amistad vuelve alegre el ambiente. Sin embargo surge la idea: ‘¿Y si ponemos nuestros celulares sobre la mesa y cada mensaje o notificación que llegue es leída en voz alta’? Como es de esperarse, algunos se niegan inmediatamente, sin embargo la presión del resto hace que este divertido juego se vuelva real; con el paso de la noche los secretos más oscuros de cada uno comienzan a surgir, algunos capaces de destruir su vida.

Por ello les traemos palabras exclusivas con su director, quien nos platicó en una relajada y amena charla cómo fue su proceso en la adaptación del guión para que llegara a salas mexicanas: “principalmente dejando muy en claro que quería sentir la naturalidad que eso me podría estar pasando a mí, que podría estar pasando en el grupo de mis amigos”.

Además quisimos saber qué tan experto es Manolo Caro en el manejo de las nuevas tecnologías, finalmente es un reconocido cineasta y ha manipulado decenas de cámaras y herramientas del quehacer fílmico con valor de millones de dólares: “soy muy poco tecnológico, soy como un alma vieja, no le sé mucho a los celulares, a la tecnología, los Skypes; no es algo que me mueva, sé que debo modernizarme y tengo que ponerlo en los proyectos, pero no me veo haciendo películas en 3D, no es algo que a mí me mueva”.

La cinta fue rodada en tan sólo tres semanas y se utilizó sólo un set, por tal motivo el proceso de producción fue complejo y estresante, sin embargo esto no dañó la química actoral que puede apreciarse en la pantalla. Sumado a ello, el reparto por sí solo ha trabajado en decenas de proyectos en el pasado, por lo cual la dirección de Caro complementó la cercanía que ya se tenía.

Hoy día después de dirigir el éxito de Netflix, La casa de las flores, Manolo Caro hizo una reflexión en la que contempla todo su trabajo del año y nos la compartió: “creo que [me siento] más maduro, más fuerte, más cansado (risas), pero también con más ganas de cuestionarme hacia dónde va mi carrera y a dónde la quiero llevar, qué es lo que realmente me provoca y me emociona. Ha sido un año muy intenso: teatro, streaming haciendo La casa de las flores y ahora con Perfectos desconocidos, tengo muchas ganas de tomar distancia y ver a la lejanía hacia dónde voy”.

Uno de los detalles más importantes de la cinta es su libreto e interpretaciones grupales, las cuales tuvieron que trabajarse como si fueran amigos de toda la vida en una situación cotidiana, característica que se consiguió por partes, algunas parejas no consiguen mantenerse en el mismo ritmo narrativo que el resto, esto se nota principalmente con las duplas de actores más experimentados, ellos crean una química y atmósfera creíble, los rostros más nuevos entre el elenco se quedan rezagados.

Y como es bien conocido, existen millones de mexicanos y latinos en todo el territorio de Estados Unidos, por lo cual la productora de la cinta, Pantelion, decidió llevarla a nuevos terrenos y tendrá un estreno en suelo del vecino del norte, hecho importante por sí solo, ¿pero cuál es la perspectiva de Caro?

“Estrenarla en Estados Unidos todavía es más ajeno porque es un país en el que jamás he vivido, he tenido la oportunidad de estar mucho tiempo allá, pero no me siento tan cómodo como en España que ha sido como mi segunda casa, donde sé cómo se comporta la gente, lo huelo, lo vivo. Lo he dejado allí, esperando que las cosas sucedan y si no suceden, fue una primer experiencia de un paso que me gustaría dar en un futuro”.

Como lo he mencionado, una historia de este tipo requiere actores capaces de crear una conexión con el espectador para firmar un acuerdo de realismo e identificación. Por ello también tuvimos una platica con Mariana Treviño, una de sus protagonistas y nos contó su proceso, ya que en el momento del rodaje de Perfectos desconocidos, también estaba dentro de otra producción.

“Justo estaba grabando Club de Cuervos (última temporada) a la par. Cuervos lo grababa los domingos y la cinta de lunes a sábado; era muy difícil hacer los cambios entre los personajes, aguantar, pero de alguna manera ayudó porque el personaje que hago en esta película está cansada, en el límite. Lo platiqué una vez con Bruno Bichir y me dijo: ‘Sí, fíjate que funciona, es una buena coincidencia porque eso le está pasando al personaje”.

Sin duda el enorme éxito de la historia recae en su realismo y construcción de situaciones, por las cuales todos podríamos cruzar y sería una auténtica prueba de coraje, detalles con los que pudo trabajar Treviño e implementar en su personaje: “es lo que siento que le pasa al personaje, en esta construcción de su vida perfecta, un poco perdió conexión con quien era ella en realidad y se quedó en el show, se quedó en el ‘todo está bien, tengo mi vestido, a mi esposo, mis hijos, ¿qué más quiero?’; pero las cosas deben salir por algún lado, los dolores deben salir y si no los trabajas, te puedes hacer alcohólica, compradora compulsiva, o sea se vuelve una deformidad de la personalidad”.

Uno de los elementos con los que mejor conecté fueron los diversos movimientos de cámara, encuadres inclusivos por el gran número de roles en la pantalla y cómo un simple paneo puede mostrar los distintos sentimientos y reacciones por la misma situación. Sin embargo la capacidad actoral vuelve a dividirse, trabajos como el de Cecilia Suárez, Miguel Rodarte o la misma Treviño crean una atmósfera tensa, pone al espectador entre la espada y la pared haciéndole reflexionar: ¿yo qué haría en su difícil situación? Sin embargo no todas las escenas muestran la misma proyección, en esencia por el déficit actoral de algunos involucrados.

Relacionado a ello, Mariana Treviño nos platicó cómo elige a sus personajes, los cuales responden más a una necesidad artística que económica o de popularidad: “me fijo qué me conmueve de los personajes: ¿Por qué los quiero hacer, cómo los veo? Y no como crítica, sino desde la empatía por querer entender porqué somos como somos, por qué actuamos así; entender los porqués de nuestras acciones, eso es lo que a mí me llama la atención”.

Perfectos desconocidos es una cinta con un libreto probado en todo el mundo, sin embargo cada adaptación tiene ciertos rasgos modificados para mejorar la conexión con el público según su país. En el caso de la versión mexicana, el único y remarcado inconveniente es el resultado de algunas actores, por otro lado Manolo Caro tiene muy claro el manejo de historias populares y en esta ocasión logra crear una atmósfera de morbo y tensión, aunado a ello la reflexión que involucra el uso de los smartphones hoy día, dispositivos que contienen toda nuestra vida, pensamientos y secretos, por estas razones deberás estar dispuestos a reírte de ti mismo, ya que el libreto fue hecho de tal manera que la cinta entera se vuelve en un potente espejo en el que refleja el comportamiento de las sociedades modernas y su necesidad desmedida por las nuevas tecnologías.

Título: Perfectos desconocidos

Año: 2018

Director: Manolo Caro

Guión original: Filippo Bologna y Paolo Costella

Reparto: Mariana Treviño, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Bruno Bichir y Manuel García Rulfo.

Género: Comedia

Fecha de estreno: 25 de diciembre