PERRY FARRELL DE JANE’S ADDICTION LANZARÁ UN DISCO COMO SOLISTA

En el día de su cumpleaños número 60, el pasado viernes 29 de marzo, Perry Farrell estrenó nuevo single. El creador del mega festival Lollapalooza y frontman de Jane’s Addiction, lanzó la canción “Pirate Punk Politician“ como adelanto de su próximo álbum Kind Heaven. Según Farrell, es una canción de protesta contra todas las opresiones que se viven hoy en día.

Kind Heaven’ es la primera experiencia comunitaria genuina de ‘todos los sentidos’, donde los visitantes se involucrarán con vistas extraordinarias, sonidos, toques, gustos y olores, así como también experimentarán peligro, misterio, intriga, inspiración e iluminación espiritual mientras escogen su propio viaje”

Este disco será el primero luego de su debut solista de 2001 Song Yet To Be Sung, y tiene fecha de estreno para este 7 de junio. El álbum, del cual ya conocemos la lista de canciones contará con atractivas colaboraciones: Taylor Hawkins, Tommy Lee, Matt Chamberlain, Dhani Harrison, Elliot Easton, Mike Garson y Chris Chaney de Jane’s Addiction.

“Todos los conceptos que he tenido empezaron con la música como su fundamento”, dijo Farrell en un comunicado de prensa. “Jane’s Addiction, Lollapalooza y ahora Kind Heaven. Me siento motivado por mi asociación con BMG y su compromiso con mi música, y con su tecnología de punta. Kind Heaven se mezcla en Dolby Atmos, Binaurally y, por supuesto, en estéreo “.

Así describió “Pirate Punk Politician”:

“Una buena canción de protesta a la vieja vieja usanza, sobre los poderosos de hoy y sus tácticas de opresión“

Escuchá el single a continuación, seguido del arte de tapa y lista de temas de Kind Heaven:

Kind Heaven

1. (Red, white, and blue) Cheerfulness

2. Pirate Punk Politician

3. Snakes Have Many Hips

4. Machine Girl

5. One

6. Where Have You Been All My Life

7. More Than I Could Bear

8. Spend The Body

9. Let’s All Pray For This World