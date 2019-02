PET SHOP BOYS LANZÓ SU NUEVO EP “AGENDA” Y NEIL TENNANT LO EXPLICA

Aunque Super salió hace 3 años, Pet Shop Boys ya se encuentra trabajando en lo que será su siguiente álbum de estudio, para el que de nueva cuenta se juntaron con Stuart Price de Les Ryhmes Digitales.

El viernes 8 de febrero decidieron compartir dos avances con el titulo de “On Social Media” y “Give Stupidity A Chance”.

‘Agenda’, cuatro canciones nuevas que vinieron adelantadas el martes de esta semana por “Give Stupidity a Chance”. Las pistas han sido publicadas x2 Recordings a través de Kobalt y ya están disponibles para comprar digitalmente.

El EP de cuatro pistas en CD también está disponible para ser reservado. Se publica el 12 de abril y el mismo día se lanzará igualmente en vinilo de 12 pulgadas.

Al hablar sobre el EP para Muzacalia, Neil Tennant dijo que contiene “tres canciones satíricas y una canción bastante triste, pero tienen todas, en general, cierto aire político. Creo que es por los tiempos que vivimos”.

Las canciones son:

“Give Stupidity a Chance”

Neil: “Es una canción satírica sobre la mala calidad del liderazgo político en el mundo moderno … Obviamente, todo está contado irónicamente, pero creo que es un buen resumen”.

“On Social Media”

Neil: “Habla de todos los problemas que uno podría tener en las redes sociales”.

“What Are We Going To Do About The Rich?”

Neil: “Esto fue escrito como una letra de una especie de canción de protesta simulada”.

Chris: “estamos hablando de los muy ricos”.

Neil: “Estamos hablando de los oligarcas extremadamente ricos, y ese tipo de cosas. Los súper ricos”.

Chris: “Los que no pagan ningún impuesto”.

‘The Forgotten Child”

Neil: “Esto no es satírico, pero tiene algo político. Trata de un refugiado que desapareció mientras huía por la seguridad de su familia. Y hay una especie de punto en el sentido de que tal vez nos hemos olvidado de los valores humanos … Es por eso que se está perdiendo algo, y se resume en la idea de la inocencia del niño “.

El EP fue producido por Tim Powell y Pet Shop Boys.

