HOTSPOT: LO NUEVO DE PET SHOP BOYS PARA 2020

Apenas se termina el año y ya tenemos muchas sorpresas para el 2020, pero una de las mejores es que el dúo de pop electrónico Pet Shop Boys reveló detalles acerca de su nuevo álbum.

De momento, sabemos que el título es «Hotspot» y que verá la luz el 24 de enero del próximo año.la portada es una imagen borrosa con dos sombras que podrían ser las de los propios artistas, Neil Tennant y Chris Lowe.

Los primeros avances de este nuevo material son «Burning the Heather» y «Dreamland» a dueto con Olly Alexander de Years & Years.

Pet Shop Boys son un dúo de Reino Unido, firmaron con Parlophone Records en 1985 y han logrado 42 Top 30 singles en su país; 22 Top 10 hits y cuatro números uno. Tienen 13 albums de estudios los cuales han llegado al Top 10 de las listas en Reino Unidos y varios países más en el mundo.

Te dejamos el tracklist y la nueva portada

1. Will-o-the-wisp

2. You are the one

3. Happy People

4. Dreamland

5. Hoping for a Miracle

6. I Don’t Wanna

7. Monkey Business

8. Only the Dark

9. Burning the Heather

10. Wedding in Berlin

