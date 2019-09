PETER HOOK INTERPRETARÁ «REPUBLIC» DE NEW ORDER EN MÉXICO

Los discos Technique y Republic serán interpretado en su totalidad por Peter Hook & The Light el próximo 21 de octubre en el Frontón México.

El bajista británico también acompañará el set con una selección de canciones de Joy Division.

Este 2019 se cumplieron 30 años de la publicación del Technique, el quinto disco de New Order fue grabado parcialmente en Ibiza con una fuerte influencia de la escena Acid house y de ritmos baleares.

Sin duda una de las producciones más relevantes en la historia de la banda, a pesar que su composición y producción ocurrió en un ambiente bastante caótico debido al estilo de vida que los miembros de la banda tenían en esa época y a la decisión de irse a la ciudad española para grabarlo en un complejo donde tenían a su disposición un bar abierto 24 horas, además de la escena de clubs a unos cuantos pasos.

Technique también es notable la influencia de los clubes de Nueva York, donde Bernard Sumner había pasado una buena temporada y también de Londres. Es quizá el disco más diseñado para la escena rave en toda la discografía de la banda.

Los ritmos baleares predominan en tracks como Fine Time, Round and Round y en Mr Disco la banda demuestra su poder mezclado con un elegante sentido melódico. «Hedonista» es una palabra que se repite a lo largo de casi todas las críticas que se han escrito sobre esta producción que con sus 9 tracks representa sin duda uno de los mejores discos de la banda.

En una reciente entrevista para el medio español Jenesaispop, Peter Hook declaró:

“Ibiza fue fantástico. Era el peor ambiente de trabajo que un músico podría haber tenido. Pero pasamos – pasé – una temporada increíble. Las delicias de San Antonio, de ese período fueron… uffff. Dios, fue increíble. Me asombra que sobreviviéramos. Estuvimos allí cuatro meses y no hicimos na-da, malgastamos. Esa era la atmósfera. […] Es una historia estupenda y, contra todo pronóstico, volvimos a Inglaterra a acabarlo. Es mi disco de New Order favorito…”

Por otro lado, Republic, el disco que siguió y que fue publicado en 1993 -de hecho la única producción de la década de los 90 de New Order– fue grabado en muy diferentes circunstancias.

La disquera de Tony Factory Records tuvo que ser vendida a London debido al pésimo estado financiero agravado por todos los problemas acarreados por la mala administración del club The Hacienda – sucesos que narra Peter Hook en el libro The Haçienda: How Not to Run a Club.

La banda rompió con su mentor y las tensiones entre los miembros de la banda eran cada vez más complicadas. En muchos sentidos la producción de Republic obedeció más a razones económicas que personales, debido en gran medida a todos estos problemas.

De cualquier forma el disco se sostiene y en opinión de algunos críticos es indebidamente subestimado. Regret es uno de los sencillos más memorables de la banda, sin embargo hay muchas canciones de este disco que jamás han sido tocadas en vivo y eso hace más interesante el proyecto en el que se ha embarcado Peter Hook desde hace varios años y que consiste en tocar la totalidad de la discografía que realizó tanto con Joy Division como con New Order, una razón más para no perdérselo en su próxima visita a nuestro país.

Los boletos ya están disponibles a través de fronticket.com.mx y en las taquillas del Frontón México.

