PETER HOOK SUBASTARÁ OBJETOS DE JOY DIVISION Y NEW ORDER

El bajista Peter Hook decidió cerrar por completo el ciclo que tenía con Joy Division y New Order, bandas en las que participó. Y lo hará subastando las guitarras y los recuerdos que tiene de dichas agrupaciones.

El músico ha dado a conocer que en 2019 subastará varios de los objetos que guarda de su paso por Joy Division y New Order, entre las que destacan una réplica del bajo Gibson EB-0 que Peter Hook compró el día después de ver el concierto de los Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall de Manchester, en 1976, el mismo que utilizó posteriormente para el EP debut de Joy Division, An Ideal for Living (1977), y el primer álbum de la banda, Unknown Pleasures (1979).

El bajo saldrá a la venta en la casa de subastas Omega Auctions en Newton-le-Willows, Merseyside, el próximo 2 de marzo y su precio inicial será de 4 mil euros (unos 92 mil pesos mexicanos).

Pura Pieza De Colección

Otros de los artículos que Peter Hook venderá serán los itinerarios de Joy Division para su gira por Estados Unidos de 1980; un bajo de seis cuerdas personalizado Shergold Marathon que Peter usó en el segundo álbum de Joy Division, Closer (1980), así como en los primeros años de New Order; Una réplica de la guitarra Vox Phantom, que Ian Curtis usó en el video “Love Will Tear Us Apart”; varios amplificadores, los carillones de viento utilizados en la grabación de la canción “Atmosphere”, y una copia del EP An Ideal For Living (1977), firmado por todos los miembros de la banda de Curtis.

En la subasta de piezas icónicas en la historia de la música que está organizando Peter Hook también incluirá las letras escritas y firmadas por Ian Curtis para la canción “Failures”, track que apareció en el EP An Ideal for Living (1977), además de una chaqueta de cuero que Hook compró en 1977 y que usó hasta finales de los 80.

Peter Hook le dijo a la BBC que esta decisión la tomó luego de las peleas legales que tuvo con los otros integrantes de Joy Division y New Order anteriormente:

“Los casos en la corte con los demás no me ayudaron a ver a ninguna de las bandas desde una perspectiva muy optimista”, dijo el músico inglés.

“Sentí que algo se había roto y pensé: ‘¿es hora de dejarlos volar?’ Se sintió como el momento adecuado. Quizá no por la razón correcta, tengo que decirlo.”, afirmó el bajista.

Una parte de las ganancias será destinada a la organización benéfica de salud mental Calm and The Epilepsy Society, esto en memoria del cantante de Joy Division, Ian Curtis, quien en vida padeció de epilepsia, un padecimiento que influyó en su decisión de quitarse la vida el 18 de mayo de 1980.

