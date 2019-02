PETER JACKSON DIRIGIRÁ EL NUEVO DOCUMENTAL SOBRE THE BEATLES

En el marco del aniversario número 50 del concierto de The Beatles en la terraza de Apple Corps., Peter Jackson ha hecho un anuncio que sólo pondrá felices a los fanáticos. En un día muy beatle nos enteramos que el director de Lord of the Rings dirigirá un documental sobre los Fab Four.

NEW FILM PROJECT – We are proud to announce an exciting new collaboration between The Beatles and the acclaimed Academy Award winning director Sir Peter Jackson. pic.twitter.com/7e0h95FOWV — The Beatles (@thebeatles) January 30, 2019

Se estima que para 2020 podríamos ver el documental, que estará compuesto de un recorte de las 55 horas de imágenes inéditas que fueron grabadas en 1969, previo a la ruptura de la banda, en el marco de la grabación de Let It Be.

Jackson expresó:

“Las 55 horas de imágenes inéditas y las 140 horas de audio disponibles, nos aseguran que el film sea la mejor experiencia que los fanáticos de The Beatles han soñado durante mucho tiempo. Es como una máquina del tiempo que nos transporta a 1969, nos sentamos en el estudio y vemos a estos cuatro amigos hacer buena música juntos”.

Si bien el film Let It be (1970) documenta esta etapa final de la banda, Paul y Ringo decidieron sacar el film de circulación ya que mostraba demasiadas tensiones entre la banda. Al respecto, Peter Jackson dijo:

“Me sentí aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito. Después de revisar todas las imágenes y el audio que Michael Lindsay-Hogg grabó 18 meses antes de que se separaran, me di cuenta que es simplemente un tesoro histórico increíble. Claro, hay momentos dramáticos, pero ninguna de las discordias con las que se los asocia. Ver a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, crear canciones clásicas desde cero, no solo es fascinante. Es divertido, edificante y sorprendentemente íntimo. Estoy encantado y honrado de que me hayan confiado estas increíbles imágenes. Hacer la película será una alegría absoluta”.

