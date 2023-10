Picnic Hipnosis: Una antesala del gran festival psicodélico

El Festival Hipnosis 2023 está a nada de celebrarse y con la finalidad de acercar la experiencia a quienes aún no la conocen o aquellos que ya son veteranos, este sábado 21 de octubre se llevará a cabo el Picnic Hipnosis en el Parque Cuitláhuac, mismo recinto donde se realizará dicho festival.

Los Días y Ven y Mira, serán las bandas de la escena psych encargadas de calentar los motores para los asistentes del Picnic Hipnosis como antesala del Festival Hipnosis. La merch seleccionada para este evento tendrá descuentos y los boletos de encontrarán a precio de etapa progresión, es decir, con el precio inicial.

El Bazar Hipnosis tendrá promociones tales como 3×2 en camisetas oficiales, boleto VIP del festival en Etapa Progresión + un Vinilo de Mahal , el icónico álbum de Toro y Moi; en la compra de $1,000 en merch llévate gratis un boleto para la presentación de Show Me The Body en CDMX. Además, por cada consumo de $500 en merch, podrás recibir una Cerveza «Morenos», una edición especial del festival.

Esta ocasión, el Festival Hipnosis 2023, anunció su realización en el Parque Cuitláhuac. La sexta edición será llevada a cabo en la alcaldía Iztapalapa y promete mucho tanto el cartel como el cambio de locación que cada año se vuelve más accesible. En ediciones pasadas, artistas como The Black Angels, Om, King Gizzard and the Lizard Wizard, TR/ST y The Mars Volta con su regreso han engalanado el flyer de este festival.

El Festival Hipnosis 2023 cuenta con un cartel completamente imperdible. Con The Flaming Lips como headliners, promete que esta sexta edición no será una excepción en la historia de este magno evento. Toro y Moi, Temples y Boy Harsher son los otros nombres esperados en una psicodélica experiencia sonora y visual que tendrá una fiesta previa en el gran Picnic Hipnosis.

No lo olvides, la cita es este sábado 21 de octubre de 15:00 a 18:00 horas en la cancha de voleibol del Parque Cuitláhuac.