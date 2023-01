Cuándo es el primer Picnic Nocturno del 2023 en el Bosque de Chapultepec

Ya casi vamos a mitad de enero y las actividades recreativas retoman su curso, como es el caso del primer picnic nocturno del Bosque de Chapultepec, uno de los lugares más emblemáticos que tiene la CDMX.

Así es, en una iniciativa entre el propio bosque de Chapultepec y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el próximo sábado 21 de enero se abrirán las puertas del lugar para que puedas pasar una noche mágica en el pulmón más importante de la capital del país mexicano.

🎆 Feliz año nuevo 🎆



Comenzamos el 2023 con el regreso del #PicnicNocturno, talleres de acuarela, conciertos y recorridos. 🧺🎵🎨



¡No te lo puedes perder!



Puedes descargar la cartelera completa en el siguiente enlace: https://t.co/6glNztOy8k pic.twitter.com/FcMshRaK3c — Bosque De Chapultepec (@ChapultepecCDMX) January 1, 2023

Como ya es tradición, esta actividad se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Bosque. La entrada será a partir de las 20 hrs y tu momento para una cena romántica contigo mismo, con tu pareja o pasar el tiempo entre amigos o familia, será de tres horas, por lo que a las 23 hrs (11 pm), se acabará la magia.

Cabe aclarar que la entrada es libre, por lo que deberás llegar temprano para encontrar un buen lugar y acomodarse muy agusto para degustar o echar el coto. También te recomendamos que lleves una buena chamarra o alguna prenda para abrigarte, ya que las noches en el Bosque de Chapultepec suelen ser frías.

Por cierto, se recomienda que para asistir a este primer Picnic Nocturno, lleves tus alimentos en recipientes reutilizables, para evitar generar demasiados residuos, o si se puede, que sean compostables o en su defecto, reciclables.

Ya lo sabes, estás a tiempo de vivir una noche entre la naturaleza, ya que el Jardín Botánico tiene en su interior 300 especies diferentes, respirar aire limpio y tener una cena muy acogedora en compañía de tus seres queridos o incluso en solitario, porque siempre es chido pasar un tiempo con uno mismo.

El Jardín Botánico, que se ubica en la I Sección del Bosque de Chapultepec, Av. Paseo de la Reforma 126, Bosque de Chapultepec I Sección, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580. Puedes llegar por metro, bajando en la estación Chapultepec de la Línea 1, o por Metrobus, en la estación Gandhi de la Línea 7 (el de dos pisos).

Por cierto, este evento es de caracter familiar, por lo que no es permitida la entrada con bebidas alcoholicas o sustancia alucinógenas. Y aunque dice que puedes levar a toda tu familia, lo cierto es que tu mascota no entrará, ya que los animales de compañía no pueden entrar a la primera sección del Bosque.