«PINOCHO»: EL MUSICAL DIRIGIDO POR GUILLERMO DEL TORO

Guillermo del Toro regresa a la pantalla grande, pero esta vez lo hará con musical, sobre el famoso cuento de Carlo Collodi: Pinocho.

El cineasta también ha revelado que el filme será en stop-motion, y que la historia será ambientada en los años 30 cuando el fascismo y Mussolini estaban en su pleno apogeo.

Pinocho, será una colaboración con Netflix. La productora por su parte anunció hace unos días una parte del elenco, entre los actores se encuentra: Christoph Waltz, Tilda Swinton,Cate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson y Ron Perlman.

Sobre el proceso creativo,el director confesó que la animación es una gran pasión y un arte que siempre lo ha inspirado.

«Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocho»

El musical esta a cargo del músico francés Alexander Desplat ,quien trabajo con el director en La forma del agua, donde obtuvo un Premio Oscar. Desplat, también ha colaborado con Wes Anderson, para el Gran Hotel Budapest. Por otro lado las letras para narrar la historia de Pinocho fueron escritas por Guillermo del Toro, esto coloca al director en un escalón creativo más alto.

Más allá de la versión hecha por Disney, Pinocho es una historia realmente trágica y oscura. De hecho el personaje sufre varias desgracias como quemarse los pies o que es ahorcado por otras personas.

«Y corrieron tras de mí y corrí y corrí, hasta que al fin me atraparon y me ataron el cuello con una cuerda y me colgaron de un árbol, diciendo: ‘Mañana volveremos por ti y estarás muerto y tu boca estará abierta, y luego tomaremos las piezas de oro que has escondido bajo la lengua».