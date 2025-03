Pitchfork Music Festival CDMX: cartel completo y programa

Pitchfork Music Festival CDMX reveló la programación completa para la segunda edición del festival este 2025. El cual se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo en dos venues icónicos de la ciudad, incluyendo el Estadio Fray Nano y Casa del Lago UNAM.

Con un legado en análisis crítico, noticias de última hora, narraciones profundas y descubrimiento de tendencias. Pitchfork explora una amplia gama de música en todos los géneros, brinda información sobre las historias y lanzamientos más importantes de la industria, organiza eventos para fanáticos (incluidos los festivales de música Pitchfork en Chicago, Londres, París y Berlín) y utiliza la música como lente para conversaciones sobre arte, cuestiones sociales, comunidad, identidad y tecnología.

Cartel Pitchfork 2025

BETH GIBBONS

LITTLE SIMZ

EARL SWEATSHIRT

ONEOTHRIX POINT NEVER Live video and puppetry by Freeka Tet

SILVANA ESTRADA presenta «Primera Lluvia»

BLACK COUNTRY, NEW ROAD

ROC MARCIANO & THE ALCHEMIST

MACHINE GIRL

NAAFI PRESENTA: DJ FUCCI, IMAABS B2B ZUTZUT

RODRIGO AMARANTE

ROSS FROM FRIENDS presents bubble love

REJJIE SNOW

TIM BERNARDES

DUMMY

BEDOUNIE

JAMES K

UNTITLED (HALO)

LUZ, LUZ, LUZ!

ROSAS

A VECES SIEMPRE

EDGAR MONDRAGÓN & IMGN presentaE-ENFOQUE

El viernes 2 de mayo, Pitchfork Music Festival CDMX arranca con el Opening Show en la Carpa del Estadio Fray Nano, donde daremos inicio a un fin de semana lleno de música con los shows de Silvana Estrada presentando “Primera Lluvia”, Rodrigo Amarante, Tim Bernades, Bedouine y A veces siempre, alineación curada por la cantautora mexicana Silvana Estrada.

El sábado 3 de mayo, el Festival continúa en el Estadio Fray Nano para un día completo de música al aire libre. La programación incluye a Beth Gibbons, Little Simz, Earl Sweatshirt, Oneohtrix Point Never Live video and puppetry by Freeka Tet, Black Country, New Road, Roc Marciano + The Alchemist, Machine Girl, Naafi presenta: DJ Fucci, IMAABS B2B ZUTZUT, Ross from friends, Rejjie Snow, Dummy, Untitled (Halo), Luz Luz Luz! y Rosas.

Como acto de clausura del festival, Casa del Lago UNAM abrirá sus puertas la tarde del 4 de mayo para un show gratuito en su Espacio Sonoro, como parte del programa público de Pitchfork Festival CDMX. La jornada contará con las presentaciones de James K y E-ENFOQUE de Edgar Mondragón & IMGN.

Boletos y precios

Opening Show (Viernes 2 de mayo)

General: 750 pesos.

VIP: 1,200 pesos.

Festival (Sábado 3 mayo)

General: 2,250 pesos.

VIP: 2,800 pesos.

Pasaporte (ambos días)

General: 2,450 pesos.

VIP: 3,250 pesos.

Tipo de boletos

Pasaporte

El pasaporte incluye acceso al Opening Show (2 de mayo) y al Festival en Estadio Fray Nano (3 de mayo). Contamos con Pasaporte General y Pasaporte VIP.

Boleto general

El boleto General incluye acceso a la zona general, alimentos, bebidas y baños. Disponible para el Opening Show (2 de mayo), el Festival (3 de mayo) y el Pasaporte.

Boleto VIP

La entrada VIP incluye acceso al área VIP, mejor vista al escenario, baños VIP, áreas de comida y bares exclusivos. Disponible para el Opening Show (2 de mayo), Festival (3 de mayo) y Pasaporte.

