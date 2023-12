Pitchfork Music Festival CDMX: primeros artistas confirmados

La oferta de conciertos en la Ciudad de México es cada vez más grande y cosmopolita. Por ello, el anuncio sobre la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX ha levantado bastante expectativa. Más, ahora que se han revelado los primeros artistas confirmados.

El medio Pitchfork Music es uno de los más populares, seguidos y respetados de la escena musical, cosa que los llevó a crear este gran evento en Chicago para más tarde, debido al éxito, este festival arribó a Berlín, Londres y París con headliners de talla internacional y una firme convicción de visibilizar a los proyectos emergentes.

El anuncio de la primera edición del Pitchfork Music Festival CDMX se dió el pasado 16 de octubre ya que México es un país que sigue fielmente al medio y una región donde los eventos musicales son sumamente exitosos. Para esta primera vez, se parece la incursión de bandas nacionales e internacionales como Andy Shauf, Armand Hammer, Billy Woods, Corridor, Debby Friday, Diles que no me maten, Godspeed You! Black Emperor, King Krule, Kelela, Mabe Fratti, Mengers, NOIA, Protomartyr y Sky Ferreira.

Aunque el cartel se encuentra en su primera confirmación, ya es todo un éxito por el calibre de bandas y artistas invitados. Es importante recalcar que el Pitchfork Music Festival CDMX tendrá el mismo formato que en los otros país con dos shows por día en múltiples venues de la capital como el Frontón Bucareli, FÜNK, Yu Yu y el Foro Indie Rocks!

El Pitchfork Music Festival CDMX se llevará a cabo del seis al nueve de marzo de 2024 y los boletos ya se encuentran a la venta en su segunda fase y hay dos tipos de entradas: Pitchfork Plus $4800 incluyen acceso a l cuatro shows principales y tres shows en clubes; y los boletos Pitchfork Estándar $3700 que consta de sol cuatro entradas a cuatro shows principales. Hay una cantidad limitada de cada tipo de boletos y en enero, se liberará la venta de los boletos para shows individuales. Puedes adquirirlos a través de Passline.