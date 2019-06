Los Pixies han compartido un nuevo sencillo titulado “On Graveyard Hill”, el primer corte que se desprenderá del llamado “Beneath The Eyrie”, material que saldrá bajo el sello Infectious “una subsidiaria de BMG, que se grabó en diciembre pasado en Dreamland Recordings, una iglesia convertida cerca de Woodstock”.

Sin más preámbulos escuchen el sencillo del séptimo álbum que dará seguimiento “Head Carrier” de 2016. También vean el arte y el tracklist de 12 canciones del disco.

TRACKLIST:

01 “In The Arms Of Mrs Mark Of Cain”

02 “On Graveyard Hill”

03 “Catfish Kate”

04 “This Is My Fate”

05 “Ready For Love”

06 “Silver Bullet”

07 “Long Rider”

08 “Los Surfers Muertos”

09 “St. Nazaire”

10 “Bird Of Prey”

11 “Daniel Boone”

12 “Death Horizon”

