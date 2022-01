UN VIAJE A LA TIERRA DEL MEJOR FREESTYLERO QUE SE HA PARTIDO

Tras el laberinto que resulta metro Pantitlán por su entronque de tres venas de riel – rosa, morada y café-, avenida Río Churubusco se abre ante quienes, con mucha intención, pero sin mucha certeza, buscan llegar al corazón de Ciudad Nezahualcóyotl, Neza para todo mundo, con el objetivo de escuchar rimas de aquel que siendo hijo del barrio ha conquistado el Olimpo: Aczino.

Por indicación de una vendedora de un típico puesto de afuera del metro – lona amarilla, chicles y Doritos a un costo doble, y una radio o televisión a un volumen desmedido –, se espera la combi o camión o lo primero que pase con un letrero que diga La Perla – Reforma. Pero frente al mural donde lucen tres perros Pugs coloreado en un bajopuente solo van bólidos hacia Chimalhuacán.

El destino anhelado es la develación de la Placa de Aczino en Paseo Cultural a la altura de la colonia Evolución, en el cruce de Avenida Pantitlán y Ángel de la Independencia. Otra referencia: a pocos pasos de aquel Coyote esculpido por Sebastián, el Gabriel Orozco de gobiernos previos.

Tras media hora y con el ánimo a punto de estrellarse contra el concreto lleno de baches, aparece un microbús de esos clásicos – verdiblanco, con el acelerador siempre pisado y su calcomanía de niño orinando –, a partir de ahora llamado esperanza: “¿Pasa por el Coyote?”, se pregunta. Y el chofer se convierte en héroe: “Sí, me voy por toda Pantitlán”.

Sobre avenida Pantitlán, Neza muestran su cara más amable: negocios de pizzas, crepas y sushi, bares al 2×1, una mueblería que ocupa casi toda una calle, una clínica y seis hoteles, Oxxos al por mayor, sucursales bancarías, tacos de diferentes apellidos y ese lugar curioso que en el nombre resume todo a lo que aspira el que pasa por aquí: Big Fun.

Pero detrás de esta fachada kilométrica se encuentran esos barrios que han dado constancia al municipio cuando de reportes delictivos se trata; en los últimos datos que arroja el Semáforo Delictivo del Estado de México (noviembre, 2021), Neza marca en rojo 8 categorías de 11: homicidio, extorsión, narcomenudeo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación y violencia familiar. http://edomex.semaforo.com.mx/

Aunque la bravura que muestran las estadísticas de la entidad no permea a los 1,077,208 habitantes que residen en ella (según el Censo de Población y Vivienda 2020); al contrario: la gente que vive en estos 63.74 km de superficie se distingue por ser luchona, aguerrida, pa’lante.

Ya lo dijo Mau al develar su placa:

“Tú también puedes llegar a cumplir tus sueños (…) recuerda que yo estuve también pasando por todas las penas que tenemos que pasar aquí”.

Si en el barrio algo es bien sabido / es que hay opciones, no solo el mal camino / porque el que con lobos anda siempre acaba torcido / y detrás de los barrotes te pones bien deprimido / por eso mejor chingarle a pesar de la rudeza / a pesar del PRI, del PAN, de MORENA y toda esa maleza / a pesar de que ganarse un varo implica horas de vida / y no siempre se disfruta, pues hay deudas adquiridas / pero que mejor refugio para la jornada extenuante / que la familia, los amigos, una chela y montarse al cypher.

El 2 de julio de 1991 Leticia González y Mauricio Hernández le dieron la bienvenida a su primogénito, Mauricio Hernández González. Un niño vivaz que pronto comenzó a subirse a la patineta motivado por la pandilla de su calle, la Oriente 26, en la colonia Reforma

También la banda del municipio aledaño, Los Reyes la Paz, participó en la formación del rapero, llevándolo a rayar bardas al parque Francisco Villa para así tener contacto con su primer elemento del hip hop: el grafiti.

Mau conoció el rap en su adolescencia, aunque su camino en el free inició al entrar al Bachilleres 12, donde los punchlines y el 4×4 se hicieron sus mejores amigos. Y gracias a otro de sus compas, Lirika Iverza, quien para una batalla lo bautizó como ‘Asesino Serial’ – nombre que pronto mutaría a Aczino -, nació aquel que primero formo parte del grupo MC4 – junto a Jack Adrenalina y Pala – y luego se volvió bicampeón de la Red Bull Internacional.

Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Neza, con su guayabera blanca y su pantalón café de corte recto, desentona con los looks de los cientos de asistentes a la entrega de la placa: playeras de Cypress Hill, pantalones tipo jogger, tenis Nike y Mike, gorras Supra y Supreme, cadenas doradas, chamarras bomber de Pull & Bear, y, piratería presente, prendas con el logo de Aczino ya muy desplanchado.

Mau escucha atento al funcionario, quien no deja de agradecerle la proyección internacional que le ha dado a Neza. A pesar de usar cubrebocas, transmite alegría: saluda a sus fans, asiente constantemente, voltea a ver a su familia en las sillas aledañas.

Tras el breve discurso de Juan Hugo, Aczino toma el micrófono y saluda a los presentes, incluida una botarga de Lucky Charms y aquellos que se subieron a un tráiler para verlo, y también a los curiosos, que desde un restaurante en la acera de enfrente miran lo que sucede en la explanada.

Luego, recorre Neza a través de un freestyle donde menciona a La Perla, al Parque del Pueblo y a las avenidas Tepozanes y Carmelo Pérez. El micrófono no dura más de 5 minutos en manos del artista, pero en ese tiempo logra el récord de 100 fotos, incontables sonrisas y decenas de recuerdos del tipo ‘Yo estuve ese día’.

Antes de irse escoltado por la policía, el rapero se acerca a la placa que lo esgrime como un ‘Orgullo de Neza’: la devela acompañado de un par de niños, se toma una foto para la que luce una playera con la leyenda Straight Outta Neza City, y luego otro retrato, pero ahora en compañía de su familia.

Ya sin el artista presente, los fans saltan las vallas de seguridad para ver de cerca ese pedazo de metal incrustado en el piso, al lado de otros de igual hechura, pero con los nombres de Charlie Monttana, Víctimas del Doctor Cerebro y Panteón Rococó. Seguro más de uno ve la placa y piensa en aquello que dijo Mauricio: que los sueños se vuelven realidad, que algún día ahí verá su nombre.

Nada más voy a soltar un freestyle para que se alboroten / y voy a hacer que floten la cabezas cuando llegué aquí mi flow como Harry Potter / No te equivoques cuando anote / voy a hacer que mueva el cuello hasta la estatua del coyote / así que velo, eso es lo que se reforma / porque yo vengo de por allá, de la colonia Reforma / pasando por La Perla, porque brilla, hay que verla / también la gente de la Tepozan es conocerla / la gente que viven por allá, por el Parque del Pueblo / ahí también las ferias como estas conocemos / la gente que sabe que viene de panas / que también aquí hay mujeres que escriben, no hablo de la Sor Juana / entienden lo que digo, no te me equivoques y no te desesperes / velo, porque yo estaba antes rapeando por la Carmelo Pérez / allá en el African Star tuve mis primeras batallas / y ahora regresamos de un par de giras de Chile y de España / así que tú también puedes lograr esas medallas.